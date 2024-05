“Durante a intervenção no arco do triunfo [no convento] e após a remoção da talha, foi descoberta uma pintura sob tábua, com anjos músicos, que representa uma glorificação à virgem”, explicou à agência Lusa, David Silva, da empresa Acroarte, responsável pelo restauro do Convento da Caloura, na vila de Água de Pau, na ilha de São Miguel.

De acordo com o especialista, está-se perante uma “rara representação da iconografia musical para o contexto artístico do arquipélago, sendo que esta pintura remonta aos “finais do século XVII, inícios do século XVIII”.

Desde 2019 que decorrem obras de restauro no Convento da Caloura, por decisão da família Jácome Correia, que detém o espaço, com capitais próprios e apoios oficiais, uma vez que o imóvel é considerado património regional desde 2008 e apresentava sinais de degradação.

O Convento da Caloura, hoje desativado e constituído por uma ermida e recoleta, deu lugar a uma ermida de invocação a Nossa Senhora da Conceição, sendo que após uma erupção vulcânica registada em Vila Franca do Campo, em 1522, foi transformado em convento por freiras clarissas.

David Silva explica que, em finais do século XVIII, sem ser possível apontar uma data precisa, havia sido promovida, sobre a primitiva, uma “nova intervenção em que é aplicada uma talha dourada sobre o arco do triunfo”, enquanto nas zonas em que esta não existia “foi aplicada uma coloração vermelha”.

“O que nós sugerimos ao proprietário, na altura, era arranjar uma proposta que permitiria a visualização das duas épocas, ou seja, a pintura e a talha”, refere o especialista em restauro.

De acordo com restaurador, “desta forma, a ermida, o Convento Caloura e a Região Autónoma dos Açores ficam mais valorizados do ponto de vista patrimonial e artístico”.

David Silva aponta que “normalmente encontra-se as glorificações mais nos camarins e altares mor, mas num arco do triunfo é muito raro”, e supõe que “seja única nos Açores”.

O Convento da Caloura está indissociavelmente ligado, de acordo com os elementos históricos disponíveis, à imagem do Santo Cristo dos Milagres, que terá sido oferecida pelo Papa Paulo III, às irmãs clarissas, que tinham pedido ao papa bula apostólica para viver naquele espaço.

As irmãs clarissas viriam a sair em 1540 para o Convento da Esperança, em Ponta Delgada, devido às incursões dos piratas na costa da Caloura, levando consigo a imagem do “ecce homo”, hoje venerada por milhares de açorianos nos Açores e na diáspora e cujas festividades ocorrem no próximo fim de semana.