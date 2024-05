Quem está no programa Erasmus tem um novo bilhete para andar de comboio ao longo de um semestre. A empresa Eurail lançou, nas últimas semanas uma nova versão do passe Interrail reservada para os estudantes do programa europeu de intercâmbio. Também para os fãs do futebol há um passe de Interrail só para quem tiver bilhetes para o Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

Começamos pelos estudantes: o passe de Interrail para quatro ou seis dias de viagem, em vez de ser válido durante um mês após a ativação, poderá ser utilizado ao longo de um semestre inteiro. Para os menores de 28 anos, quatro dias de viagem em segunda classe ficam por 214 euros; seis dias custam 301 euros - quem tiver 28 ou mais anos paga mais 25%. A intenção é permitir que o comboio seja o meio de transporte usado para a viagem de ida e de regresso do destino Erasmus. O calendário das viagens, no entanto, pode ser gerido como o estudante entender. O passe tem de ser ativado até 11 meses após a aquisição.

Mesmo um estudante de fora da Europa pode beneficiar destes passes. Basta indicar uma morada dentro do continente para poder comprar o passe, esclarece ao SAPO24 fonte oficinal da Eurail. O passe de Interrail permite viajar de comboio para 33 mil destinos em 33 países europeus: além dos 27 estados-membros da União Europeia, o bilhete é válido na Bósnia, Reino Unido, Montenegro, Sérvia, Suíça e Turquia. Os comboios suburbanos e regionais estão habitualmente incluídos; em comboios com reserva de lugar é necessário pagar um valor adicional, algo que pode ser resolvido através da página do Eurail.

Para ajudar na compra do passe Interrail, há um suplemento de 50 euros atribuído aos estudantes de Erasmus que provem que deixaram o avião de fora da viagem. Em Portugal, 1450 alunos beneficiaram deste apoio extraordinário nos últimos dois anos, segundo informação dada pelo jornal Dinheiro Vivo em outubro.

Um estudante português que use o comboio para o programa de intercâmbio tem de ser paciente e ter espírito de aventura. As viagens ferroviárias para Espanha têm de ser feitas durante o dia porque desde 17 de março de 2020 não há comboios noturnos, após a suspensão dos serviços Lusitânia (para Madrid) e Sud Expresso (para Hendaia, na fronteira entre Espanha e França). Há mesmo distritos como Bragança, Vila Real e Viseu em que nem sequer há uma estação ferroviária.

Por exemplo, do Porto para Barcelona são necessárias mais de 12 horas de deslocação durante o dia, considerando uma combinação entre o comboio Celta, até Vigo, e os comboios de alta velocidade da cidade galega para a capital e desta para a cidade catalã. A partir de Lisboa, para o mesmo destino em Espanha, são 14 horas e uma combinação entre comboios regionais a gasóleo em Portugal e a alta velocidade espanhola.

Quem está no centro da Europa tem a vida mais facilitada: um estudante austríaco de Viena chega ao centro de Paris em cerca de 14 horas, depois de utilizar um comboio noturno. Uma colega que tenha escolhido Roma demora mais ou menos tempo e utiliza um comboio parecido na travessia. Os dois estudantes percorrem mais de 1000 quilómetros sobre carris enquanto dormem deitados em beliches ou em compartimento com camas.

Passe para o Euro2024

As novidades do passe Interrail também vão servir para os adeptos de futebol de todas as idades. Quem tiver bilhete para ver os jogos do Euro2024 pode comprar passes especiais com 25% de desconto para viajar entre quatro e 15 dias. O ingresso tem de ser ativado entre 9 de junho e 21 de julho, único período em que pode ser utilizado. O intervalo de datas é suficiente para ir e voltar de comboio da Alemanha, que vai acolher a competição entre 14 de junho e 16 de julho.

A iniciativa partiu da Deutsche Bahn, empresa ferroviária alemã, e serve como resposta à anterior edição do campeonato europeu: em 2021, os jogos foram espalhados por 11 países em todo o continente, com consequentes problemas gerados pela pegada ambiental do avião. Os residentes na Alemanha não podem comprar o passe especial - além disso, já têm acesso ao passe ferroviário do país, por 49 euros por mês.