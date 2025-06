Os técnicos do esquadrão anti-bombas vão desarmar os três explosivos norte-americanos, dois com 1.000 kg e um de 500 kg, encontrados durante obras na segunda-feira na região de Deutz, na margem leste do rio Reno.

As autoestradas e as linhas de comboio foram encerradas e as autoridades municipais foram de porta em porta para limpar a zona de evacuação de cerca de 10 mil metros quadrados, que incluía três pontes sobre o Reno.

O centro da cidade ficou deserto, com um hospital, dois lares de idosos, nove escolas, um estúdio de TV e dezenas de hotéis afetados.

As obras de construção na Alemanha têm levado à descoberta regular de munições não detonadas da Segunda Guerra Mundial.

Em Frankfurt, a descoberta de uma bomba de 1,4 toneladas em 2017 levou à retirada de 65 mil pessoas, a maior evacuação deste tipo na Europa desde 1945.

Em 2021, quatro pessoas ficaram feridas quando uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu num estaleiro de construção perto da principal estação ferroviária de Munique, espalhando destroços por centenas de metros.