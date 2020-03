O STCC deu ainda conta do panorama atual nestas empresas.

"Ainda há muitos 'call-center' em que trabalhadores estão uns em cima dos outros sem qualquer distanciamento, os espaços são poucos e de curta dimensão, os espaços de refeição estão cheios, as casas de banho são poucas face ao elevado número de trabalhadores, os elevadores andam lotados em edifícios que chegam a ter mais de 10 andares, há falta de limpeza, falta gel desinfetante (muitas vezes são os trabalhadores que de sua iniciativa levam material de limpeza) e sabonete nas casas de banho, as portas internas estão fechadas obrigando a usar as mãos para entrar e sair", relatou.

O sindicato disse mesmo que "trabalhadores e clientes vindos de países fortemente afetados pela pandemia não são monitorizados e estão misturados com a restante força de trabalho", e que em alguns locais os profissionais "continuam a não estar diariamente num posto de trabalho fixo, sendo forçados a 'dividir' o manuseamento de computadores e de equipamentos entre si".

O sindicato sublinhou que é "necessário que seja feita legislação específica para os 'call-center'" e exigiu que "o Governo legisle no sentido de garantir que todos os trabalhadores de 'call-center' sejam colocados em regime de teletrabalho, sem qualquer perda de rendimentos".

"O Governo deve igualmente garantir que, até que todos estejamos em regime de teletrabalho, os trabalhadores de 'call-center' que não prestem serviços essenciais (por exemplo no INEM ou no SNS24) sejam colocados em casa com salário completo. É preciso reforçar que não pode recair sobre os trabalhadores a responsabilidade de garantir os meios técnicos para a transição – algo que a legislação já prevê, mas que os empregadores não cumprem", alertou o STCC.

A Associação Portuguesa de 'Contact Centers' (APCC), por seu turno, já garantiu que a grande maioria dos 'contact centers' está a recorrer ao teletrabalho para proteger os seus trabalhadores da pandemia covid-19.

"Os 'contact centers' que integram a APCC já acionaram planos de contingência para fazer face ao surto do novo coronavírus (Covid-19) e a grande maioria já está mesmo a recorrer ao teletrabalho", como a BlissNatura, a Cetelem, os CTT, a GS1, a RHmais e a SIBS Processos, indicou, em comunicado divulgado recentemente, a associação.

Os trabalhadores podem optar pelo regime de teletrabalho aprovado no âmbito das medidas excecionais relacionadas com a covid-19 sem que seja necessário o acordo do empregador, desde que a prestação à distância seja compatível com as suas funções, segundo legislação publicada pelo Governo.