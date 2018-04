Na sessão de abertura da 13.ª edição do Fórum de Turismo Internacional (FIT), a preocupação de espalhar o sucesso turístico a todos os territórios do país foi um ponto assente nos discursos dos responsáveis pelo turismo, com o presidente do TP a destacar o Centro, Alentejo e Açores como as regiões com maior crescimento.

“Este crescimento tem que estar em todo o território. Há um trabalho conjunto que tem de ser desenvolvido, no ‘cycling’ e ‘walking’, criação de roteiros e multidestinos. Há que ter um conceito de multidestinos e pensarmos que é isso que nos vai permitir vender mais. É preciso que exista inovação em produto e serviço em todas as regiões e uma coordenação em todos os atores do turismo. O sucesso pode ser mais capitalizado se tivermos todos coordenados, na venda, qualidade de oferta e aposta em novos segmentos e mercados”, defendeu.

O responsável sublinhou ainda que o país tem sido cada vez mais vezes palco de grandes eventos, assim como escolha de empresas como a Google e a Amazon para instalar novos escritórios, movimentos que trazem “valor acrescentado” ao país, num sucesso que é do turismo, mas “deve ser partilhado por todos e com todos”.

Argumentou ainda que é preciso “reconhecer a importância dos recursos humanos e a importância de cada trabalhador nos resultados da empresa”.