Na “Apreciação Sintética da Evolução Orçamental” relativa ao período de janeiro a maio de 2020, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) explica que “este impacto resulta do efeito combinado da diminuição da receita cobrada (869 milhões de euros) e do acréscimo da despesa (915 milhões de euros), com um peso de 2,7% na receita e 2,6% na despesa efetiva”.

As medidas destinadas a apoiar a saúde representaram 14,6% (260 milhões de euros) e as destinadas a apoiar a economia pesaram 85,4% (1.524 milhões de euros).

Analisando o impacto orçamental direto das medidas de apoio à economia até ao final do mês de maio por domínios de intervenção, verifica-se que a prorrogação de obrigações fiscais e contributivas teve um peso de 48,7%, o apoio ao emprego e manutenção da laboração de 30,8% e as medidas de proteção do rendimento das famílias, através do reforço do sistema de proteção social respondeu por 4,9%.

Salientando que as medidas do lado da receita consistem na prorrogação de obrigações fiscais e contributivas e “continuam a ser as mais expressivas até ao final de maio”, a UTAO nota que “têm um impacto orçamental temporário, com efeitos na cobrança intra-anual, mas constituem um risco orçamental descendente para a execução orçamental por causa da incerteza sobre a capacidade futura de pagamento dos devedores”.