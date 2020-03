“Embora se tenha verificado uma redução, as compras ‘online’ têm ganhado um peso crescente no total das compras efetuadas ao longo das últimas semanas, registando uma quebra menos significativa relativamente ao panorama global do consumo em Portugal”, refere a SIBS, que divulga um conjunto de indicadores sobre a evolução do consumo em março na sequência do impacto do novo coronavírus.

No que se refere ao montante médio das compras no comércio ‘online’, a SIBS refere que este “passou de uma média de 37,5 euros por compra, antes do registo do primeiro caso, para os atuais 39,7 euros por compra na semana de 23 a 30 de março, um aumento de 6%”.

Ainda no comércio eletrónico, o sistema MB WAY “tem vindo a conquistar a preferência dos portugueses”, sendo que “na última semana, de 23 a 30 de março, verificou-se um aumento de 20 pontos face à semana anterior, confirmando o reforço da posição do MB WAY no total de compras ‘online’ realizadas”, refere a SIBS.

Entre 23 e 30 de março, “verificou-se uma redução no número de compras ‘online’, que diminuiu 30 pontos face à média registada antes da confirmação do primeiro caso de Covid-19 registado em Portugal”.

Este valor “compara com o acentuar da quebra do número de transações presenciais em loja, que registou esta semana uma quebra de 56 pontos base no número de compras totais em comparação com o registo médio anterior ao início da propagação do novo coronavírus em Portugal”.