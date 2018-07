A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa acentuada, com os investidores dececionados com resultados de empresas, desde logo a Twitter, que perdeu 20,5%, apesar da nítida progressão do crescimento da economia dos EUA no segundo trimestre.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o tecnológico Nasdaq teve a maior queda, de 1,46%, para os 7.737,42 pontos. O alargado S&P500 desceu 0,66%, para as 2.818,82 unidades, e o seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,30%, para as 25.451,06. No conjunto da semana, o Dow Jones e o S&P500 valorizaram 1,57% e 0,58%, respetivamente. Já o Nasdaq perdeu 1,06%. “Os investidores consideraram mais os resultados trimestrais das empresas que os do crescimento da economia norte-americana”, comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital. Particularmente visado, depois da divulgação durante o dia de uma série de resultados de empresas, o título da Twitter afundou, ao desvalorizar 20,5%, e arrastou na queda o conjunto do setor tecnológico. O subíndice do S&P500 que junta os valores tecnológicos perdeu 1,99%, com perdas de 2,54% para a Alphabet, 2,17% para a Netflix e 1,66% para a Apple. A Facebook, depois de ter perdido 19% na quinta-feira, fechou hoje com numa nova desvalorização, desta vez de 0,78%. “Sente-se a fragilidade económica do setor tecnológico, tanto que está sob a atenção do regulador”, afirmou Jack Ablin, da Cresset Wealth Advisors. Apesar da forte taxa de crescimento do produto interno bruto dos EUA no segundo trimestre, de 4,1%, superando os 4% pela primeira vez em quatro anos, os índices bolsistas caíram. “É um crescimento vigoroso”, classificou Chris Low, da FTN Financial. Em todo o caso, Jack Ablin, da Cresset Wealth Advisors, relativizou, considerando que “parece haver um sentimento generalizado de que este crescimento já atingiu um pico”.