Os mercados acionistas norte-americanos encerraram hoje misto, com o índice industrial Dow Jones a baixar 0,05%, na sua última sessão antes do fim de semana do Natal, seguindo a tendência europeia.

O Dow Jones deslizou 0,05% para 37.386 pontos e o índice tecnológico Nasdaq, onde estão cotadas as tecnológicas, cresceu 0,19% para 14.993 pntos. O índice S&P500 subiu 0,17% para 4.755 pontos. Todos os índices vão a caminho de encerrar o mês, e o ano, em alta, impulsionados pela baixa da inflação e dos sinais de que a Reserva Federal norte-americana (Fed) irá baixar as taxas de juro já a partir do próximo ano. O Departamento do Comércio norte-americano divulgou hoje que o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) caiu 0,1% em novembro, face ao mês anterior e quebrou 3,2% em termos anuais. Este indicador é tido em conta pela Fed para prever a evolução da inflação e das taxas de juro no país, segundo a agência Bloomberg, pelo que os investidores estão agora a procurar sinais da evolução dos preços no consumidor para preverem qual o que fará o banco central norte-americano. A bolsa de Lisboa encerrou hoje a ganhar, com o índice PSI a subir 0,53% para 6.422,27 pontos, enquanto no resto da Europa, Frankfurt (DAX) avançou 0,11%, Madrid (IBEX 35) 0,08% e Londres (FTSE 100) 0,04%, enquanto Paris (CAC 40) caiu 0,03%.