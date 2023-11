Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,67% para 33.274,58 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 1,64% para 13.061,47 pontos e o alargado S&P500 progrediu 1,05% para 4.237,86 pontos.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) concluiu hoje a sua reunião de dois dias do comité de política monetária, tendo decidido deixar as taxas de juro inalteradas, o que acontece pela segunda vez consecutiva, mas sinalizou que as taxas de juro vão continuar elevadas e não descartou um cenário de novas subidas, considerado mesmo que este não é ainda o momento para falar sobre futuros cortes de taxas.

Desta forma, as taxas permanecem no intervalo atual de 5,25% e 5,5%, o seu nível mais elevado desde 2001.

Esta quinta-feira são divulgados os resultados das Apple, que completam o panorama geral das empresas que integram o chamado grupo das ‘Big Tech’ — onde se incluem a Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet.

Na sexta-feira são esperados dados sobre o mercado de trabalho.

Segundo os analistas, novembro é um mês bom para os mercados devido aos dias fortes de consumo como a ‘Black Friday’, um dos picos de compras do ano no retalho dos Estados Unidos e que costuma ser visto como um barómetro da confiança dos consumidores e da economia.