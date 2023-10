Os investidores estão focados na reunião da Reserva Federal sobre política monetária, na terça e quarta-feira, e nos relatórios sobre a confiança dos consumidores e o mercado laboral nos EUA.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice alargado S&P500, mais representativo do mercado bolsista, ganhou 1,2%.

A sessão de hoje foi a primeira depois de este índice de referência ter entrado em correção, o que significa uma queda igual ou superior a 10% do seu máximo anterior.

Já o seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 1,6% e o tecnológico Nasdaq avançou 1,2%.

Mais de três em cada quatro empresas integrantes do S&P500 que já apresentaram resultados trimestrais divulgaram lucros trimestrais acima do esperado, segundo a FactSet.

Com cerca de metade dos relatórios já divulgados, as integrantes do S&P500 estão em vias de apresentarem um crescimento de lucros pela primeira vez em um ano.

“Parece que está a acontecer o que investidores esperavam, que já passou o pior”, disse Rob Haworth, estratega sénior de investimento no U.S. Bank Wealth Management.

Estes resultados positivos também foram acompanhados de previsões estáveis para o que resta de 2023 e 2024, acrescentou.