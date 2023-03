Às 15:18 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,35% para 32.463,60 pontos e o Nasdaq avançava 2,28% para 11.935,89 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 1,66% para 4.002,45 pontos.

Na sessão anterior, Wall Street fechou no ‘vermelho’ após a Reserva Federal (Fed) ter anunciado uma subida das taxas de juro de 25 pontos base, num contexto marcado pela crise que afeta alguns bancos regionais norte-americanos.

À mesma hora, as principais bolsas europeias negociavam com ligeiras subidas, com Paris a avançar 0,19% e Frankfurt 0,13%, mas Londres recuava 0,56%, após o Banco de Inglaterra ter anunciado um aumento das taxas de juro também de 25 pontos base.