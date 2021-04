Single Ladies: as únicas raparigas presentes na lista são as irmãs Alexandra e Katharina Andresen, da Noruega, herdeiras da Ferd, uma holding de investimentos.

O mais capaz: talvez esta não seja a melhor expressão, mas Austin Russell é o mais jovem self-made billionaire, ou seja, o mais jovem a tornar-se multimilionário do zero. Hoje tem 26 anos e é dono de um terço da Luminar Technologies, que desenvolve tecnologia para carros autónomos, para clientes como a Volvo e a Toyota.

Ative as notificações do SAPO 24.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt