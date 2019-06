4.

“... você acredita em tudo! Assim não dá gosto falar”, diz uma das personagens de um conto de Agustina. Céptica, a escritora, tem gosto em ouvir e em escrever.

Há personagens, mas as personagens são muitas vezes frases com circunstâncias; frases em circunstâncias. Trata-se de um velho instinto Grego; esse instinto de pensar que os homens se revelam não tanto pelos actos heróicos, mas pelo que conseguem dizer nos momentos de aflição ou de êxtase; ou ainda nos momentos de neutro tédio. O que diz quem salva; o que diz quem é resgatado; o que diz quem trai; o que diz quem é traído; o que diz quem mata no momento em que mata; o que diz quem morre no momento em que se despede. Medimos o carácter de um homem (de uma personagem) pelo espírito que revela em cada circunstância; isto é: pelo que diz. Um herói só é verdadeiramente herói se actuar e se falar como tal.

Mas ainda importa isto, que é revelador de grande minúcia literária e que se constitui como um dos mais importantes diagnósticos do nosso tempo: o que diz quem sem entusiasmo repete um hábito, uma acção sem sentido? Eis o herói neutro, aquele que mais espaço ocupa na cidade actual. Como pode um entediado dizer coisas admiráveis? Eis o que muitas páginas revelam, surpreendendo-nos.

Admiramos assim as personagens destes romances não pelo que elas fazem, mas pelo o que elas prometem fazer verbalmente; não as julgamos pelos crimes, mas pela qualidade dos discursos de perdão ou, pelo contrário, de ausência de arrependimento. Como se disséssemos, plenos de compreensão: sim, é verdade, traíste e mataste, mas depois disseste coisas admiráveis. Ou então: sempre foste um bom homem, sim, mas nem uma das tuas frases me fez pensar.

Estamos, pois, numa moral que dos actos passa para a linguagem, e é esta ironia (ou até cinismo) que encanta. Quem escreve estes romances não tem ilusões sobre o mundo que rodeia o humano e sobre o mundo que o humano é. Tudo é vulgar, se a linguagem não o salvar.

Grandíssima Agustina!