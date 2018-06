A ACREDITAR é esta MÃO que nos leva até um porto seguro que nos acolhe, nos protege e depois luta ao nosso lado e nos cobre de afetos.

Em 1999, três meses após o nascimento do nosso segundo filho, fomos abalados com a noticia de que o João tinha um cancro. Estas são o tipo de noticias que nenhum Pai ou Mãe está preparado para ouvir. Nem tão pouco estamos preparados para o calvário que se segue. Dias, semanas, meses, anos passados no hospital, a viver ao sabor de ondas e ventos incertos e sem rumo que as más e boas noticias nos vão trazendo.

Mas, se é verdade que o cancro pode matar os nossos filhos, e mata tantos… demasiados… a nós, Pais e Mães, só nos pode tornar mais fortes, parafraseando Nietzsche. Contudo, a nossa força não é infinita, porque vai sendo corroída pelas nossas angústias, dores e desesperos A maior parte das vezes vividos na solidão dos nossos medos e das nossas “culpas”, um verdadeiro exercício de autoflagelação que nos consome e nos empurra para um abismo sem fim à vista… ironicamente no momento que os nossos filhos mais precisam de nós.

E, logo naquele exato momento em que sentimos as forças a abandonar-nos, surge uma MÃO enorme, forte e confiante que nos agarra e nos puxa para fora daquele abismo sem fundo onde nos sentíamos a cair de forma irremediável.

A ACREDITAR é esta MÃO que nos leva até um porto seguro que nos acolhe, nos protege e depois luta ao nosso lado e nos cobre de afetos. Neste aconchego, recuperamos forças e energias, voltamos a encontrarmo-nos para lutar sem tréguas e sem quartel contra esta maldita doença.

Mas agora não voltamos a vacilar, pois já sabemos que não estamos sozinhos. Temos os médicos, enfermeiros e auxiliares que de forma inexcedível estão sempre a lutar e a trabalhar para vencer; temos outros pais e mães com quem partilhamos tanto e que nos sabem ouvir; temos novos filhos nas outras crianças e jovens com cancro que nos alegram com a sua vontade de viver; temos um abraço dos colaboradores da ACREDITAR que nos orientam, nos apoiam e nos ajudam; temos novos amigos nos voluntários que diariamente brincam com os nossos filhos e tantas vezes simplesmente nos ouvem.

Este abraço, já de si enorme, fica ainda mais apertado com os milhares de pessoas que diariamente nos ajudam a ACREDITAR que é possível vencer esta doença e nos permitem cumprir a nossa missão: "Tratar a criança ou o jovem com cancro e não só o cancro na criança ou jovem".

Vale mesmo a pena Acreditar!