Um golpe palaciano colocou na presidência Houari Boumédiène, entre 1965 e 1978.

A riqueza nacional vem do gás e do petróleo, institucionalizados na estatal Sonatrach, e a economia continua agrária e pobre, com algumas manchas de burguesia urbana amarrada às funções do aparelho de Estado.

Em 1999 foi a vez do deciseur Abdelaziz Bouteflika. Candidato único, eleito Presidente com 74% dos votos. Os outros seis pretendentes a candidatos bem se queixaram da pressão, apoiada pelos militares, para não se adiantarem. Aliás os militares, discretos mas temíveis, são a constante da política argelina desde a independência.

Bouteflika começou bem e conseguiu apaziguar os numerosos conflitos que assolavam as zonas rurais, com grupos de “radicais” a massacrar aldeias inteiras. Depois de conceder uma amnistia que funcionou, passou a dedicar-se à reputação internacional do país. Mediou um acordo de paz entre a Eritreia e a Etiópia, tentou pacificar a cada vez menos pacífica África sub-sahariana e fez o país entrar num protocolo que se chama “Instrumento Europeu de Vizinhança” (ENI), que consiste basicamente em receber dinheiro da Europa a troco de produzir produtos agrícolas baratos para os supermercados europeus. Em 2003 até foi agraciado por Portugal, consumidor do gás argelino, com o Grande Colar da Ordem do Infante.

Em 2004, Bouteflika entrou no segundo mandato presidencial, com 83,49% dos votos, sem grande contestação e, disseram os observadores, bastante transparência. Em 2008, antes que a limitação de mandatos o impedisse, Bouteflika conseguiu alterar a constituição, mesmo a tempo de ser reeleito em 2009 com 90,24% dos votos. Em 2013 teve um acidente vascular cerebral que o deixou bastante limitado fisica e mentalmente, mas isso não o impediu de ganhar outra eleição. Uma vez que os militares garantiam le pouvoir, o presidente podia ser apenas uma figura de estilo.

Mas pouco depois apareceram os problemas. A Al Qaeda fez-se anunciar na Argélia. E os argelinos começaram a mostrar sinais de cansaço com o poder eternizado dos deciseurs. As manifestações contra a situação política fechada e estagnada têm vindo a aumentar regularmente. Finalmente, em Março deste ano, os militares perceberam que Bouteflika tinha-se tornado um problema e fizeram-no abdicar. Até encontrarem uma solução de aparência democrática e segurança garantida, colocaram como regente um deles, o general Ahmed Gaid Salah.

Salah é da geração que fez a guerra contra os franceses, e desde a independência que tinha um peso enorme no pouvoir, como Chefe do Estado Maior das forças armadas.

Assumindo a presidência a título provisório, começou imediatamente a fazer uma limpeza para cima, mandando prender um irmão de Bouteflika, dois generais e vários ex-ministros, e para baixo, reprimindo manifestações e confinando os líderes sindicais.

Durante alguns meses parecia que a situação ia acalmar, isto é, voltar tudo ao mesmo, com a mudança cosmética habitual. Mas os argelinos, aproveitando a luta pelo poder entre os deciseurs, insistiram que queriam eleições livres e transparentes, com candidatos que possibilitassem uma mudança real no país. Salah começou por rejeitar a ideia, mas, vendo que as ruas não acalmavam e não querendo colocar a tropa contra a população, prometeu as tais eleições.

Prometeu. Se iria cumprir era a dúvida até que, num momento shakespereano, teve um enfarte e morreu a 23 de Dezembro.

Esta é a situação presente. De um lado os deciseurs disputam entre si quem dará a cara pela continuação do regime; do outro, a população quer garantias de que poderá escolher à vontade o próximo presidente.

Próximo capítulo já ao virar do ano, em 2020.