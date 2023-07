Nos últimos anos, testemunhámos uma grande mudança na forma como a sociedade comunica e se relaciona. As redes sociais, e o surgimento dos influenciadores digitais, têm desempenhado um papel significativo na vida das pessoas, especialmente dos mais jovens. Os influencers são conhecidos, essencialmente, pela sua capacidade de impactar um determinado grupo de pessoas. Integram, geralmente, um nicho de mercado específico, que se estabelece, assim, como o seu público-alvo.

A verdade é que, atualmente, os consumidores estão cada vez mais exigentes e antes de tomarem qualquer decisão de compra, preferem, por exemplo, consultar algumas orientações no Youtube e recomendações de determinadas pessoas que seguem no Instagram. É precisamente neste contexto que os influenciadores digitais têm um papel fundamental nos dias de hoje: um enorme potencial de conversão em vendas futuras e de fidelização de clientes já conquistados. No entanto, enquanto admiramos o efeito do papel dos influencers, é essencial não esquecermos o poder e a importância dos verdadeiros "influencers" das nossas vidas: os nossos Avós. O Dia dos Avós é celebrado a 26 de julho e este é o momento perfeito para refletir sobre como essas duas formas de influência, aparentemente distintas, se relacionam e impactam as nossas vidas.

Mas afinal o que é um Influencer e qual o seu papel?

Os influenciadores digitais são pessoas com uma presença muito forte nas redes sociais (e, eventualmente, noutros canais digitais), possuindo um grande engagement com o seu público e, por isso, um alto poder de influência sobre ele.

De uma forma sintetizada, o seu trabalho envolve produzir conteúdo que agregue valor para uma determinada audiência e divulgá-lo de forma regular no digital. Um influenciador digital pode ser responsável pela produção e criação de todo o conteúdo assinado pela sua marca pessoal, ou ter uma equipa responsável por colocar em prática a estratégia definida por ele.

Ou seja, os influenciadores digitais são pessoas “comuns”, mas com um poder de influência sobre os seus seguidores mais elevado do que o “normal”. A grande diferença é que comunicam em nome próprio e não em nome de uma marca. Por isso, têm mais facilidade em despertar no consumidor um sentimento de confiança, constituindo uma peça de ligação perfeita entre as marcas e o público, que segue as suas recomendações.

E de que forma os Avós são uma influência para os netos?

Todos sabemos que, ao longo das suas vidas, os avós vivenciaram inúmeras experiências e adquiriram sabedoria inestimável. Eles detêm conhecimentos que não se encontram nos livros, e muito menos nas redes sociais. Essa sabedoria é o resultado de uma vida repleta de desafios, aprendizagens e superações. Assim como os influenciadores partilham o seu conhecimento e perspetivas através das plataformas digitais, os avós têm a capacidade de transmitir a sua sabedoria aos netos, proporcionando-lhes uma orientação valiosa.

A importância das histórias

Os influenciadores digitais são conhecidos por contar histórias e partilhar experiências pessoais. Da mesma forma, os avós têm uma riqueza de histórias familiares e pessoais para contar. Essas narrativas podem conectar as gerações, transmitir a história da família e alguns valores importantes. Ouvir as histórias dos avós oferece aos netos uma perspetiva única sobre o passado, ajudando-os a compreender melhor a sua própria identidade.

A transmissão de tradições

Os influenciadores de hoje em dia promovem frequentemente modas, tendências e estilos de vida que acabam por ser passageiros. No entanto, são os avós que preservam e transmitem as tradições familiares. Eles ensinam receitas tradicionais, partilham costumes, fomentam os convívios da família e celebram datas importantes juntos. Essa conexão com a cultura e as raízes familiares é fundamental para a construção de uma identidade sólida e a preservação da história familiar.

O apoio emocional

Os influenciadores que conhecemos e seguimos podem, de certa forma, oferecer suporte emocional aos seus seguidores, mas todos concordamos que a influência e o amor dos avós são incomparáveis. Dizem que os avós são “pais com açúcar” e, a verdade, é que são são uma presença constante e confiável na vida dos netos. Oferecem carinho incondicional, conselhos sábios e um ombro amigo em qualquer momento das vidas dos netos. Essa conexão é fundamental para o desenvolvimento saudável e para a construção de relacionamentos duradouros.

Os influencers e os avós, cada um à sua maneira, têm a capacidade de influenciar positivamente a vida das pessoas. Os primeiros moldam opiniões e tendências, enquanto os avós deixam um legado de amor e sabedoria que permanece para sempre. Embora as suas formas de influência sejam diferentes, ambos desempenham papéis importantes na vida das pessoas, tornando-nos mais conscientes de quem somos e de como queremos viver nossas vidas.

Por isso, e em jeito de conclusão, neste Dia dos Avós, é importante reconhecer e celebrar o papel crucial que eles desempenham na vida dos netos. Os avós são verdadeiros "influencers" das nossas vidas! Afinal, eles têm um impacto duradouro que transcende os ecrãs e se estende ao nosso coração e alma.

Um feliz dia a todos os Avós, principalmente aos super avós dos meus filhos, por serem uma fonte constante de amor e alegria.