Estamos a chegar à época mais depressiva do ano que é o período pós férias, sendo que atinge o seu pico nos primeiros dias de setembro, depois de a maioria dos portugueses regressarem das suas loucas férias de 15 dias na Quarteira. Já eu estou de férias enquanto escrevo esta crónica, o que acaba por ser um paradoxo ou, tal como muitos comentadores do Sapo 24 dizem, isto que eu faço também não é trabalho e até é ofensivo que me paguem para escrever coisas como esta de hoje. Beijinho no ombro para as invejosas.

Bem, mas é um facto de que a retoma ao trabalho é, para muitas pessoas, uma altura de sintomas que podem indicar uma condição psicológica preocupante à qual se dá o nome médico de «Depressão pós-férias» (DPF), ou, em termos leigos «Aquele sentimento de um gajo não querer trabalhar mais. Nunca na vida.». É um assunto que não é levado a sério pela sociedade que parte do princípio que as férias são sinónimo de recarregar energias e não tem em consideração que estas podem ser interiorizadas como uma espécie de saída precária da prisão ou que, podem ser daquelas férias em que terminamos a dizer "Precisava de férias das férias", tal é o cansaço acumulado e o álcool ingerido. Este artigo altamente científico, pretende elucidar o trabalhador, ou estudante, sobre os principais sintomas, causas e tratamentos desta epidemia.

O que ê?

A DPF é uma patologia que foi diagnosticada pela primeira vez em meados do Séc. XX, altura em que as pessoas começaram a ter alguns dias férias para gozar por ano. Um trabalhador de uma linha de montagem, 16 horas por dia, sem dias de férias, está imune a este tipo de doença de gente que não sabe o que custa a vida. A cada nova geração, a taxa de incidência aumenta, porque toda a gente sabe que a juventude não quer trabalhar e drogas, partilhas e swipes.

Diagnóstico

O diagnóstico da depressão pós-férias é de precisão difícil. Muitas vezes, confunde-se a preguiça crónica do trabalhador mandrião com um quadro de depressão pós-férias. É preciso saber separar as coisas, porque a utilização da desculpa por parte do preguiçoso «Chefe, sabe como é que é, não tratei do relatório porque estou em depressão pós-férias...» tende a desvalorizar uma doença que deve ser levada a sério.

O diagnóstico deve ser feito por um médico que não tire férias há cinco anos, impedindo assim que ele inconscientemente vicie os resultados por, também ele, sofrer da mesma enfermidade psicológica. Se forem hipocondríacos como eu podem tentar o autodiagnóstico pesquisando no Google, mas vão descobrir que têm SIDA, cancro, e todo o tipo de doenças raras que matam depressa e de forma dolorosa. O grande problema desta doença é que dificilmente haverá legislação que proteja os doentes, já que os políticos são alheios à DPF, uma vez que para a contrair é preciso trabalhar.