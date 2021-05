Pré-Época

Querido diário, sinto que esta época vai ser uma desgraça. Olhando para o investimento do Benfica e do Porto, sinto que se conseguirmos ficar em 3º lugar já é uma vitória face ao ano anterior. Espero que, ao menos, joguemos com muitos portugueses e jovens da formação para termos sempre esse argumento e podermos discutir futebol no café com os amigos.

1ª Jornada - Sporting 3 : 1 Gil Vicente

Ganhámos o primeiro jogo, mas também era contra o Gil Vicente em casa, mal fora. Não compreendo como é que o Palhinha joga no Sporting, é um capricho do Rúben Amorim, tal como o Coates, que já está velho e acabado — e esta época vai ser a pior dele, de certeza.

Liga Europa

Fomos eliminados da Liga Europa por uma equipa chamada Lask Linz, que nem sei de que país é. Talvez seja melhor assim, ao menos não fazemos más figuras lá fora e concentramo-nos nas competições internas, nomeadamente naquelas que conseguimos ganhar, como a Taça da Liga.

4ª Jornada - Sporting 2 : 2 Porto

Empatámos com o Porto em casa. A comparar com os outros anos, sabe a vitória.

6ª Jornada - Sporting 4 : 0 Tondela

Estamos em primeiro lugar e com um ponto de avanço e sem derrotas. Isto é muito estranho. Não sei o que se passa. Talvez seja a falta de público que nos dá jeito, só espero que o público não vá à academia incentivar os jogadores à base do cinto na cabeça. Uma coisa era o Bas Dost, que tinha corpo para aguentar, agora se malham no Daniel Bragança ou no Tiago Tomás eles são tão fininhos que se escangalham todos.

7ª Jornada - Vitória 0 : 4 Sporting

Continuamos sem perder, temos quatro pontos de avanço e duas goleadas seguidas. Deve ser um erro na Matrix.

8ª Jornada - Sporting 2 : 1 Moreirense

Ganhámos um jogo com um golo que devia ter sido anulado por mão do Pote. Este ano está mesmo estranho, o árbitro beneficiou-nos? Tenho um sentimento estranho que deve ser aquele que os meus amigos portistas e benfiquistas andaram a sentir estes anos todos. Não é um sentimento mau, venham mais golos e pontos assim que até sabe bem.

9ª Jornada - Famalicão 2 : 2 Sporting

Roubalheira. Não há um jogo em que sejamos beneficiados. Depois ainda nos chamam calimeros, pudera.

10ª Jornada - Sporting 2 : 1 Farense

Chegámos ao Natal em primeiro, com dois pontos de avanço. Isto é tudo surreal. Já não parecia Natal por causa da pandemia, agora ainda menos. Só falta chegar à Guarda e estarem 30 graus e a minha avó, em vez de cozer bacalhau para a ceia, estar a fazer chicken tikka masala.

13ª Jornada - Nacional 0 : 2 Sporting

Ganhámos o jogo num lamaçal. Incrível como o jogo não foi adiado, só faltava termos jogado com uma lata de refrigerante amachucada e fazer balizas nos bancos de um jardim.

Taça de Portugal

Fomos eliminados da Taça. Não é que valesse muito, mas sempre era a única coisa que nos ia dando algumas alegrias.

14ª Jornada - Sporting 1 : 1 Rio Ave

Depois da eliminação da Taça, que, embora não valesse muito, sempre era a única prova que nos ia dando algumas alegrias, agora empatámos para a Liga! Vai começar o descalabro, eu sempre disse!



Afinal o Porto também empatou. Este ano é estranho.

Taça da Liga

Campeões! Campeões… de Inverno. Ganhámos a Taça da Liga. Não vale nada, mas temos de valorizar aquilo que ganhamos! Vai para o museu ao pé dos troféus dos Cinco Violinos! Campeões!

15ª Jornada - Boavista 0 : 2 Sporting

Ganhámos, mas deram o 5º amarelo ao Palhinha para ele não jogar com o Benfica. Um roubo. Ainda por cima o Palhinha, imprescindível na equipa, como eu disse logo desde o início da época.

16ª Jornada - Sporting 1 : 0 Benfica

Ah ah ah ah! Ganhámos! Quem é que marcou? O Matheus Nunes, que foi quem substituiu o Palhinha. Ainda metemos o Palhinha no fim só para o gozo!

17ª Jornada - Marítimo 0 : 2 Sporting

Seis pontos de vantagem. Tu queres ver… Já estou a ficar com esperança e eu tinha prometido a mim mesmo que nunca mais ia acreditar no título depois daquele ano do Jorge Jesus.

18ª Jornada - Gil Vicente 1 : 2 Sporting

Reviravolta com dois golos no fim do Coates! Grande Coates! Está no auge! Eu bem disse no início da época!

19ª Jornada - Sporting 2 : 0 Paços de Ferreira

Dez pontos de vantagem? Isto deve ser para os apanhados, não tarda entra o Nuno Graciano com o Mantorras a dizer que é brincadeira.

20ª Jornada - Sporting 2 : 0 Portimonense

Mais uma vitória. Dez pontos de avanço e zero derrotas à 20ª jornada. Eu nem achei que isto fosse matematicamente possível para o Sporting. Tenho um calor no baixo ventre estranho, um misto de borboletas com gases nervosos. Nunca senti isto antes.

21ª Jornada - Porto 0 : 0 Sporting

Um empate que sabe a vitória! Mantemos a distância para o Porto, embora estejamos só a 9 do Braga… mas é o Braga…

22ª Jornada - Sporting 2 : 1 Santa Clara

Ganhámos com um golo nos descontos. Isto até faz mal à saúde, é uma questão de tempo até empatarmos ou perdermos.

24ª Jornada - Sporting 1 : 0 Vitória

Mais uma vitória pela margem mínima, assim não vamos lá.

25ª Jornada - Moreirense 1 : 1 Sporting

Eu bem disse. Era uma questão de tempo. Este Amorim não percebe nada, vê-se a ganhar por um e não vai atrás de mais. Até parece que temos uma boa defesa. Enfim.

26ª Jornada - Sporting 1 : 1 Famalicão

Eu não disse? Já fomos. Agora vai ser sempre a descer. Ainda por cima com o Rúben Amorim suspenso porque não tem imunidade diplomática como o Sérgio Conceição.

28* Jornada - Sporting 2 : 2 Belenenses SAD

Pensei que hoje fosse a primeira derrota, mas os miúdos conseguiram ter garra para empatar no fim. Pena que já não serve de nada. Estávamos com 10 pontos de vantagem e agora temos 4, ainda falta Braga e Benfica. Isto ainda vai acontecer uma sportinguice e vamos perder o campeonato sem nenhuma derrota.

29ª Jornada - Braga 0 : 1 Sporting

Posso ter tido um enfarte a meio do jogo. Ganhámos ao Braga com menos um desde os 17 minutos, depois de o árbitro dar um segundo amarelo ridículo ao Gonçalo Inácio. Agora, é preciso manter a calma, que é nas vitórias que se vê o carácter das pessoas. Chupem todos! Temos de manter a calma e saber vencer com graciosidade. Filhos da...

30ª Jornada - Sporting 2 : 0 Nacional

Minha Nossa Senhora, que roubalheira. Ao pé disto o Sócrates é um escuteiro. Vale carolos, vale tudo, mas ganhámos! Onde vai um, vão todos! Embora isso não seja muito bom por causa da pandemia.

31ª Jornada - Rio Ave 0 : 2 Sporting

O Porto empatou outra vez e, depois, da vitória o Rio Ave, estive aqui a fazer contas e parece que só temos de ganhar um dos próximos três jogos para sermos campeões. Juro! Confirmei com um amigo meu que é matemático no Reino Unido e ele diz que até bastam dois empates. Já estou mesmo a ver a acontecer uma sportinguice: empatamos com o Boavista, depois perdemos com o Benfica e vamos para a última jornada a precisar de um empate e os miúdos não aguentam a pressão e já fomos.

32ª Jornada - Sporting 1 : 0 Boavista

Ganhámos o jogo e na televisão toda a gente diz que somos campeões, mas eu não sei se acredito. Eu acho que chegamos ao fim e dizem que ainda há mais jogos para fazer ou que o Amorim não é treinador e tiram-nos o título na secretaria. Eu não acredito nisto, agora íamos ser campeões com uma equipa de miúdos da formação e com um treinador novato contra dois rivais que investem milhões e muito mais experientes? Não faz sentido, pelo sim pelo não, vou esperar mais um tempo até festejar.

Para ir: Monsantos Comedy Nights