Cruzar fronteiras, por terra, ar ou mar, deixou de ser uma garantia. A liberdade que tínhamos parece que nos foi roubada, sem mais nem menos. Espaços que, até agora, nos eram familiares, como supermercados, lojas ou restaurantes, representam medo, perigo e insegurança. Aquilo que antes era rotina, agora tornou-se proibido e temido: os almoços de família no fim de semana, as visitas a pais ou os avós, os convívios de fim de tarde com amigos. Não podemos ir aos sítios onde sempre íamos, abraçar quem nos é querido. Tememos pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, por aqueles que, devido às circunstâncias, estão longe. Os meios de subsistência já estão em sério risco para algumas pessoas. Tudo na nossa vida mudou.

É por isso tão importante que este momento nos sirva de reflexão. Queremos que o vírus seja uma ameaça para a humanidade ou que seja uma ameaça para a nossa humanidade?

O “distanciamento social” é a forma de controlar a propagação do vírus. Mas o termo tem sido já contestado por académicos e especialistas das ciências sociais, e mesmo a Organização Mundial de Saúde já adotou o “distanciamento físico”. Não descurando a questão linguística, a ideia mais importante neste momento é a de que precisamos de estar mais juntos do que nunca, fortalecermos as nossas ligações e a nossa solidariedade social, ainda que à distância.

E essa solidariedade passa por procurar compreender os acrescidos desafios quotidianos de quem enfrenta o desconhecido, em busca de segurança, deixando para trás casa, família e amigos. Esta nova realidade é tão real em Portugal, mas também noutros locais do mundo, alguns de forma ainda mais drástica, pois a resposta à crise é tão mais dura e difícil em situações humanitárias delicadas. As pessoas que vivem em campos de refugiados pelo mundo inteiro, as pessoas que sofrem o flagelo das guerras e de outras violações de direitos humanos estão também a enfrentar a pandemia.