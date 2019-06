Outra: não tens um dente da frente e tens um iPhone novo? Desces logo três degraus na minha consideração a não ser que esse telemóvel tenha acabado de ser roubado e o estejas a tentar vender para meter uma prótese dentária. Bem sei que, nos dias de hoje, dá mais estatuto um bom smartphone do que a dentição completa, mas, se vires bem, o maior uso que damos aos telemóveis é o de tirar fotografias e tu nem selfies podes tirar, a não ser que seja sempre de boca fechada.

Pedes um empréstimo para ir passar férias a Nova Iorque que ficas a pagar durante anos e andas o resto dos meses a contar os trocos no final do mês? Na minha opinião e apesar de viajar ser das coisas onde o dinheiro é mais bem investido, a meu ver, és um burro. Fosses ao Gerês ou assim, que é mais barato e mais bonito.

Escusado será dizer que tudo isto acumula: se tens um BMW novo, não tens um dente e pediste empréstimo para ir a Nova Iorque tirar uma selfie desdentada com o teu novo iPhone, és um péssimo gestor de prioridades, a não ser que te faltem dois dentes e tenhas tirado uma foto ao pé do memorial do 11 de Setembro a dizer “Fizeram-me um avião para comer a sopa e mandaram-me os dentes abaixo”. Se for isso, tens o meu respeito.

E com isto tudo, quero apenas terminar dizendo que não tenho nada a ver com onde gastam o vosso dinheiro. Detesto aquele discurso meio salazarista de “Dizem que há crise, mas os restaurantes e festivais estão sempre cheios”, estou só a dizer que vou julgar-vos pelas vossas escolhas porque julgar os outros é uma das prioridades que tenho na vida.

Sugestões e dicas de vida completamente imparciais:

Para rir: As últimas datas do meu espectáculo de stand-up comedy, Só de Passagem, no Porto e Barcelona.

Para ver: Dark, segunda temporada, estreia dia 21 de Junho.

Para comer: Bolas de Berlim do Manuel Natário, em Viana do Castelo.