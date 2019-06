Foi notícia que a melhor jogadora de futebol feminino do mundo, Marta, rejeitou todos os patrocínios até que lhe paguem o mesmo que a um homem. A minha pergunta é: que homem? Como se estabelece o termo de comparação?

Se for provado que a Marta gera 100 e só recebe 10 e que o Tomané, avançado do Tondela, gera os mesmos 100 e recebe 50, então sim, acho injusto e é preciso ver quem anda a meter ao bolso, aproveitando-se do facto de o futebol feminino ainda estar pouco profissionalizado. Agora, parece-me que não é isso que acontece, por isso vamos criar a igualdade como? Sendo que a Marta é a melhor jogadora, vamos comparar com o melhor jogador? Seria ridículo comparar o valor de Marta ao de Cristiano Ronaldo, já que o segundo, com 50 anos e apenas a jogar matraquilhos com uma mão, tem mais valor para uma marca do que a Marta. Porquê? Porque atrai mais público, gera mais interesse e tem uma base de seguidores que são influenciados pela sua imagem muito superior aos da melhor jogadora de futebol feminino. E porque é que o futebol feminino tem menos espectadores do que o masculino? Porque elas jogam pior do que eles. Defendem pior, atacam pior, rematam pior, fintam pior, correm menos e as guarda-redes parecem da selecção paraolímpica. Reparem, a maioria dos espectadores de futebol são homens: acham que se elas jogassem tão bem quanto eles, nós não preferiríamos ver mulheres a suar e a fazer marcação mulher-a-mulher? Claro que sim, mas as melhores jogadoras do mundo são pinos quando comparadas com os homens, mesmo com o Éder.

Comparar futebol feminino com futebol masculino é como comparar o jogo da malha ao bombardeamento cirúrgico feito por drones. Sim, a modalidade é a mesma, mas a maturidade de uma indústria é totalmente diferente da outra, isto para não falar no número de espectadores. Lamento, mas os patrocinadores olham para números e não para genitais e nem tem a ver com a qualidade, mas com o retorno. Por exemplo, a Ronda Rousey, ex-lutadora de MMA, chegou a ser mais bem paga do que todos os lutadores masculinos, isto num desporto ainda mais predominantemente marcado pelos homens. Porquê? “Porque eu trago mais receitas, não é porque sou mulher ou deixo de ser, se querem ser bem pagos, trabalhem e gerem mais dinheiro que os outros para os organizadores e patrocinadores”, isto parafraseando palavras da senhora Rousey.

A Marta tem todo o direito em não aceitar o patrocínio se acha que merece mais, atenção, e tem ainda mais direito em lutar pela igualdade entre homens e mulheres em várias áreas. Talvez não se tenha sabido expressar bem – porque é jogadora de futebol e as palavras às vezes fazem-lhes vírgulas e cabritos – mas o que é certo é que a Marta está desde 2018 sem patrocínios. Porquê? Porque acha que merece mais e porque não precisa do dinheiro, convenhamos. Pode não ganhar tanto com um jogador de futebol masculino de topo, mas é estimado que leve para casa cerca de meio milhão de euros ao ano e isso faz dela uma privilegiada. A Marta podia aceitar o patrocínio e doar o dinheiro a uma associação de violência doméstica contra mulheres, por exemplo, mas isto sou eu a ser pseudo-moralista.