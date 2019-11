Sintomas de Proctofactite

A Proctofactite tem vários sintomas, mas também pode ser assintomática e manifestar-se já em pleno estágio pós-incubatório. Vigiar os sintomas sempre que alguém usar as expressões “Vi um estudo na Internet…” e “Tens de ter uma mente aberta”.

Acreditar no Reiki e na Homeopatia pode ser um sintoma, especialmente se acompanhado de citações de estudos em sites como “osegredo.com.br”.

Factores de Risco

Ouvir discursos do Trump e do André Ventura.

Acreditar em várias teorias de conspiração.

Ter alergia a livros e a documentários.

Achar que a terra é plana.

Achar que quem fez esta crónica é jornalista só porque é publicada num jornal.

Diagnóstico

O diagnóstico é cada vez mais fácil de efectuar. Antigamente, as pessoas com proctofactite podiam tirar factos e argumentos do cu mais facilmente e sem que ninguém os identificasse como portadores da patologia. Hoje, a ferramenta responsável pela maior disseminação da doença é também a maior arma para lutar contra a proctofactite, pois basta ter acesso à Internet para, com uma breve pesquisa, perceber se estamos perante alguém que sabe do que fala ou está apenas a tirar factos do cu.

Tratamento

O tratamento é feito à base de livros, informação e educação e, por esse motivo, é muito doloroso, pois há muitas pessoas com intolerância a esses medicamentos. A cirurgia com o fim de fechar a cavidade anal para que não se tirem de lá mais argumentos não é uma opção.

Mezinhas caseiras como pó de talco ou o uso de meias nas mãos, para impedir que o paciente consiga tirar factos e argumentos do cu, não obtêm resultados no tratamento da doença.

Complicações possíveis

A cura pode ter efeitos secundários, como o de abalar as convicções mais estruturais do paciente e este pode ver-se obrigado a mudar de opinião relativamente a um assunto, o que pode provocar um quadro clínico de negação ou de implosão cerebral.

Prevenção

Educação.

Sugestões e dicas de vida completamente imparciais:

Para ver: Doctor Fake News, documentário da BBC.

Para ouvir: Podcast Humor à Primeira Vista.

Para ler: Um livro sem imagens.