Reynhard Sinaga não se encaixava nesta ideia, João Martins também não, Carlos Cruz também não e muitos outros também não. Estes abusadores investem o seu tempo a seduzir as pessoas com quem se cruzam para que não haja suspeitas sobre si, e para que caso alguma vítima fale e denuncie o caso, as dúvidas recaiam sobre a vítima.

E esta ideia também é central. Já li vários comentários no sentido de responsabilizar as vítimas por “aceitarem” ir até ao apartamento de Sinaga. Que não haja dúvidas: estes abusadores são altamente eficientes na sedução e na manipulação que exercem sobre as vítimas. Ignorar esta capacidade é cair no erro de menosprezar a forma como atuam e, de certo modo, permitir que continuem a abusar.

Estes comentários contribuem para o silenciamento das vítimas e para a manutenção desse mesmo silenciamento. Foram dezenas de homens que foram vitimados por Sinaga, e foi preciso haver um que quebrasse o silêncio e denunciasse o caso para que hoje tenhamos o conhecimento dos restantes crimes. Temos de refletir por que razão todos os outros foram silenciados.

Na verdade, estes homens também são silenciados pelo estigma de viverem numa sociedade que não reconhece nem aceita a possibilidade de serem vítimas de violência sexual. E este é mais um exemplo de que, enquanto coletivo, estamos a falhar em cuidar do próximo e a falhar no exercício de empatia pelas vítimas.

Não é fácil para um homem dizer que foi vítima de abuso sexual. Eu sei disso em primeira mão. Passei mais de 20 anos em silêncio até conseguir procurar apoio e sei que não estou sozinho, as evidências apontam que 1 em cada 6 homens é vítima de alguma forma de violência sexual. Os homens violados por Sinaga precisam de apoio especializado (felizmente em Manchester há a resposta dos nossos parceiros da Survivors Manchester) e precisam de uma sociedade que não os julgue. Que este seja um momento de empatia, de apoio e não de ataque aos homens vitimados.

Se foi vítima de alguma forma de violência sexual por favor contacte a associação Quebrar o Silêncio através do número 910 846 589 ou do email apoio@quebrarosilencio.pt. A Quebrar o Silêncio presta apoio especializado para homens vítimas de violência sexual. Os serviços de apoio são confidenciais e gratuitos.