Um tribunal de Manchester, norte de Inglaterra, condenou esta segunda-feira a prisão perpétua um homem, descrito nas alegações finais da juíza como "o violador mais prolífico da história jurídica britânica", por 159 crimes sexuais comprovados contra 48 homens.

Segundo as autoridades, as provas contra Reynhard Sinaga, de 36 anos, indicam que havia muitas mais vítimas, designadamente cerca de 195 homens que terão sido filmados enquanto eram abusados no seu apartamento.

Reynhard Sinaga "é um predador sexual em série cruel que atacou jovens que procuravam passar uma boa noite com amigos no centro da cidade", referiu Goddard.

De acordo com a imprensa britânica, Reynhard Sinaga criava laços de amizade com jovens à saída de discotecas e bares, aproveitando-se do estado de embriaguez e oferecendo-lhes lugar para ficar no seu apartamento. Depois, o homem drogava e abusava sexualmente das vítimas, filmando os ataques.

As autoridades acreditam que verdadeiro número de vítimas de Sinaga pode ser superior e que nunca venha a ser conhecido.