Ser mãe pela primeira vez, de uma bebé agora com seis meses, é dar de caras com um mundo totalmente desconhecido.

Nunca criei muitas expectativas de como iria ser, na verdade, nunca pensei muito no assunto. Mas nada de romantismos, a maternidade não é nada fácil. Esta é a realidade. É preciso muita força para enfrentar todos os momentos. Quando fui mãe deixei de ser quem era porque não consigo ser tudo ao mesmo tempo. Nasceu um novo “eu” que vive para este pequeno novo ser. E, pelo que dizem, não se torna mais fácil, torna-se cada vez mais difícil e surgem desafios mais complexos.

Mas tudo compensa quando acordo de manhã com a minha princesa na cama dela a brincar sozinha e a olhar para mim.

Tudo compensa quando faço rir a minha filha ou quando vamos passear à rua e ela fica maravilhada com a natureza.

Tudo compensa quando a levo pela primeira vez à praia e ela fica espantada e feliz ao mesmo tempo.

Tudo compensa quando a minha filha me estica as mãozinhas para agarrar a minha cara e fazer-me festinhas, quando solta as suas primeiras gargalhadas ou quando tenta conversar comigo na sua língua de alien.

E isto é só o começo, tantos outros momentos que estão por vir...

Estou tão ansiosa por passar por todas as fases que por aí vêm!

Dizem que passa rápido. Não sei se acredito. Afinal, até a minha filha ser adulta ainda tenho 18 anos pela frente. Mas acho que de cada primeiro momento que vou passar com ela, vou sentir saudade de já ter passado

Eu ainda não sei bem o que é ser mãe, estou a aprender todos os dias, mas sei que é um amor inexplicável por um pequeno ser que saiu de dentro de mim e que agora é minha missão proteger, criar, ensinar e estar sempre lá para ela.

Fazer com que ela seja uma pessoa feliz será sempre a minha maior missão.