Será o mesmo filho nas duas realidades? Não. Cada um dos milhões de espermatozóides que vão em busca do El Dorado é diferente. Cada espermatozóide tem metade dos genes do homem e cada óvulo tem metade dos genes da mulher – mas a metade é baralhada de cada vez que é produzido um óvulo ou um espermatozóide.

Pois bem, nos dois cenários que descrevi acima, o óvulo seria o mesmo – mas o espermatozóide que lá chegaria no cenário A não seria o mesmo que no cenário B. Qualquer movimento diferente das duas pessoas ocupadas na importante tarefa levaria a que fosse outro o vencedor da louca corrida pelo útero acima.

Assim, não nasceria a mesma criança nos dois cenários. Nasceriam duas crianças diferentes – dois irmãos, que nunca se conheceriam. Talvez até nascesse um irmão do cenário A e uma irmã no cenário B. Seriam certamente pessoas diferentes.

Estas e outras diferenças multiplicar-se-iam pelos anos fora. Uma realidade em que o dirigível tivesse caído no dia seguinte seria hoje muito diferente. Enfim, os traços gerais talvez fossem semelhantes – mas os pormenores (por exemplo, a existência de cada um de nós) seriam outros. Sim: mesmo os habitantes de Portugal não seriam os mesmos tivesse o dirigível caído um dia mais tarde… Portugal existiria, mas com outros portugueses.

Não se trata apenas dos genes que iam no espermatozóide vencedor. Se aquele casal adormece cinco minutos mais cedo, no dia seguinte também acorda um pouco mais cedo (ou até um pouco mais tarde, que os sonhos também mudam). O dia vai correr de maneira ligeiramente diferente. Ao longo de nove meses, as diferenças acumulam-se. Os dois pais que têm um filho no cenário A não são exactamente as mesmas pessoas que têm um filho no cenário B. Não só aquelas duas crianças, a viver em universos paralelos, têm genes diferentes, como as experiências que vivem são outras, mesmo que semelhantes. Com algum azar, estas diferenças podem levar a que alguém morra no cenário B e sobreviva no cenário A. O mundo começa a mudar de forma cada vez mais marcada.

Descrevi as diferenças na vida de um casal. Mas todas as vidas serão subtilmente diferentes, mais tarde ou mais cedo. As diferenças começam nas pessoas que vivem à volta da alteração na História, mas vão-se espalhando pelo mundo. Se puséssemos os dois universos lado a lado e víssemos a História a decorrer a partir do momento em que alguém mudou um pormenor, não veríamos grandes diferenças nos primeiros tempos – mas devagar, como uma infecção que alastra, começaríamos a ver as mudanças a invadir o mundo inteiro.

Décadas depois, talvez o aspecto geral do mundo – as inovações tecnológicas, os grandes movimentos sociais – fosse vagamente semelhante ao nosso. Mas se olhássemos para os pormenores, as pessoas, as vidas na rua – tudo seria diferente do que temos.

Até os nomes que damos às coisas novas seriam outros. Talvez existissem computadores e algo parecido com a Internet, mas os nomes não seriam aqueles e até a maneira como pronunciamos as palavras antigas seria ligeiramente diferente. A evolução da língua, tal como o mundo, é complexa – ou seja, é composta por muitos elementos em interacção contínua e é, por isso, imprevisível.

Enfim, uma série como Timeless não podia ser realista. Se, de cada vez que as personagens voltassem ao presente, o mundo fosse outro, não haveria história para contar. E, para dizer a verdade, não parece que haja por aí muita gente a viajar no tempo…

Uma coisa é certa: não tivesse eu parado o olhar naquela série enquanto navegava por uma imensidão de séries e filmes, não teria escrito uma crónica com «espermatozóides» no título. Quem sabe como seria diferente a minha vida…

Marco Neves | Professor e tradutor. Escreve sobre línguas e outras viagens na página Certas Palavras. O seu último livro é o Almanaque da Língua Portuguesa.