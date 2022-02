Encontrar o par certo é o que muitos procuram e o quo o Dia de São Valentim celebra. Nas empresas, e muito em particular nas startups, não é assim tão diferente, já que o parceiro certo pode fazer toda a diferença na evolução de um negócio.

Foi a pensar nisso que o cluster criativo LACS decidiu promover um evento no seu espaço localizado nos Anjos, em Lisboa, que vai juntar startups e mentores de empresas do setor do empreendedorismo e inovação dispostas a partilhar ideias e conhecimento.

O encontro de speed dating “It’s a Match”, que decorre no dia 14 de fevereiro no LACS dos Anjos, é um dia de partilha de experiências para alavancar e ajudar a escalar negócios, através de exemplos trazidos por membros e gestores de empresas do setor do empreendedorismo, tecnologia e comunicação. Conta com mentores especializados que podem ser potenciais investidores ou parceiros e os interessados podem inscrever-se aqui.

De entre os vários parceiros e mentores, vão estar presentes a INOVATELLES; a FaberNovel, com o tema “Como fazer crescer a sua empresa ou startup”; a MadreMedia, empresa de inovação para os media e criação de conteúdos, que vai fazer media training; a Fábrica de Startups, que se especializa em programas de aceleração e incubação e vai ajudar as startups a formularem o seu pitch; e a Investors Portugal que vai esclarecer dúvidas sobre investimento.

Já os CTT, através do 1520 Startup Program e do seu fundo Tech Tree, vão estar a angariar novas startups para o apoiar, acelerar e investir nas áreas de E-Commerce, Logística e Operações, Fintech, Publicidade, Comunicações e Retalho - será o speed date posto à prova com um pitch de três minutos.

Ao longo do dia, cada parceiro vai organizar diversas sessões com slots de 45 minutos, onde poderão participar até cinco startups. O LACS promove o evento para o público interessado em receber mentoria, aprender mais sobre empreendedorismo e receber conselhos de quem já passou pelo mesmo - a inscrição é gratuita e decorre até dia 10 de fevereiro.

“A missão do LACS é tornar-se ainda mais um espaço de partilha de conhecimento para a comunidade de empreendedores e criativos que nos procura pelos espaços de trabalho, cultura e lazer. Mais de 90% das startups, empresas e profissionais instalados nos nossos três espaços são das áreas de tech e indústrias criativas, e por isso, fomentar uma comunidade coesa assente na partilha de conhecimento e na comunicação, para nós, é dar passos largos para multiplicar a criatividade.” explica Inês Cabral, Head of Marketing do LACS.

O LACS está aberto 24 horas por dia, todos os dias, com espaços concebidos para empresas e membros individuais. Composto por três pólos -LACS Cascais, LACS Conde D’Óbidos e LACS Anjos -, oferece diversas soluções de espaço: estúdios privados, flexíveis e de coworking, para profissionais independentes, startups e empresas com uma curadoria detalhada na escolha dos membros para promover a criação de sinergias e um ecossistema inovador e criativo.