A nova família de smartphones da Samsung tem um design inspirado nos topos de gama da linha Galaxy S, uma das mais populares da marca. Contudo, a influência não termina aí. Com algumas das funcionalidades premium da gama S, mas a preços mais acessíveis, a nova linha quer democratizar tecnologias de câmara avançadas, ecrãs de qualidade e baterias duradouras. No fundo, quer fazer com que os smartphones com estas características estejam ao alcance de mais pessoas, ou não fosse o mote da campanha “Awesome is for everyone” (em português, "o incrível é para todos)".

E estas são 7 das coisas que pode fazer com os novos Samsung Galaxy A:

1. (Continuar) a tirar as melhores fotos

A qualidade das câmeras dos smartphones Samsung é reconhecida no mercado. Por isso, todos os modelos dos novos Galaxy A têm um sistema versátil de quatro câmaras traseiras com uma resolução de 64 megapixels.

Ainda assim, o Galaxy A72 tem um trunfo na manga para todos os que querem que os seus telemóveis sejam verdadeiras máquinas fotográficas: permite um zoom óptico até 3 vezes e digital até 30 vezes, o que é perfeito para captar imagens de elementos à distância. E ainda, a câmara telefoto substitui o sensor de profundidade presente nos Galaxy A52 e Galaxy A52 5G.

Para além disso, a função de fotografia é capaz de reconhecer mais de 30 cenários como pessoas, comida ou paisagens, e, utilizando inteligência artificial, adaptar as configurações da câmara para cada tipo de objeto.

2. Caprichar nas selfies

Calma, a câmara frontal não ficou esquecida. Assim como o Galaxy A51, os novos A52 e A52 5G, mantém os 32 megapixels (f/2,2), especificações que já renderam bastantes elogios na geração anterior.

Se as suas selfies costumam sair sempre desfocadas, a estabilização de imagem destes telemóveis vai ser o seu novo melhor amigo. Mesmo em lugares com baixa luminosidade, o “Modo Noite” ajuda-o a tirar fotografias incrivelmente nítidas.

Ainda mais, a Samsung fez uma parceria com o Snapchat para criar o “Modo Fun”, uma nova funcionalidade que lhe permite tirar fotografias ou gravar vídeos com os famosos filtros da rede social sem ter de sair da própria câmara do telemóvel.

3. Aventurar-se por sítios inóspitos

Uma atualização muito aplaudida é a resistência à água, que não estava presente no modelo A51.

Os novos Galaxy A52, A52 5G e A72 contam com a certificação IP67 e, por isso, podem ser submergidos até 1 metro de água durante um período máximo de 30 minutos. São também resistentes à poeira.

Mas, atenção! Apesar do certificado, a Samsung não aconselha que leve os telemóveis consigo para um mergulho na praia ou na piscina.

4. Ver filmes (sim, ver filmes!) sem auscultadores

Como ainda não pode ir ao cinema, a Samsung decidiu arranjar uma solução. A reprodução do som tem agora disponível dois altifalantes estéreos equipados com Dolby Atmos para um som mais envolvente e com detalhes.

De qualquer forma, se quiser mesmo usar auriculares a ligação jack de 3,5mm mantém-se. Pode também conectar-se através do Bluetooth, sendo que consegue ligar até dois dispositivos ao mesmo tempo.

Ainda não está convencido? E se lhe dissermos que os novos modelos garantem mais 43% de volume que os anteriores? Agora já pode assistir os clássicos do cinema ou os lançamentos mais recentes com uma qualidade de som de modelos topo de gama.

5. Esquecer-se de carregar o smartphone

Imagine este cenário: vai dormir e pousa o telemóvel ao seu lado. Quando acorda, apercebe-se de que o despertador não tocou porque ficou sem bateria durante a noite. Parece-lhe familiar?

Com estes novos modelos, as preocupações com a bateria ficam no passado. Os três novos telemóveis incluem uma bateria que dura dois dias. Sim, leu bem, dois dias. Isto é possível graças à tecnologia de poupança de energia adaptativa, que liga e desliga o modo de economia de energia com base nos seus padrões de utilização.

A bateria de longa duração, mais especificamente de 4500 mAh para o Galaxy A52 e A52 5G, e 5000 mAh no Galaxy A72, suporta carregamento rápido de 25W. Antes que pergunte: tanto o adaptador como o cabo vêm incluídos na caixa.

6. Guardar tudo (ou quase tudo) no smartphone

A verdade é que utilizamos os nossos telemóveis para tudo e mais alguma coisa hoje em dia. Desde documentos importantes a álbuns de família, há que ter espaço para guardar tudo (ou quase tudo).

Tanto o A72 como o A52 e o A52 5G, têm uma capacidade de armazenamento bastante simpática. Pode escolher entre 6 ou 8GB de memória RAM, e 128 ou 256GB de armazenamento, podendo este ser ampliado por cartão MicroSD, até 1TB de capacidade adicional.

7. Deixar de ter desculpas para perder um jogo

Todos nós precisamos de uma mãozinha de vez em quando. E o Game Booster dos novos modelos Samsung está lá para si. Esta é uma ferramenta que melhora o desempenho dos jogos e fecha aplicações desnecessárias para maximizar o tempo de jogo.

Ao utilizar inteligência artificial, consegue prever os seus padrões de uso para cada jogo e adaptar-se de acordo com as exigências de cada um. Por exemplo, o Frame Booster adiciona imagens virtuais entre os frames para fornecer gráficos suaves e movimentos realistas durante o jogo.

Para além das melhorias na experiência de jogo do seu novo Galaxy, houve também melhorias nos processadores e no ecrã. Os modelos A52 e A52 5G estão equipados com o Qualcomm Snapdragon 720G e têm ecrãs Full HD+ de 6.5 polegadas com tecnologias Infinity-O Super AMOLED. Já na versão A72 o processador Qualcomm Snapdragon 750G 5G é mais potente e o ecrã Full HD+ Infinity-O Super AMOLED é ligeiramente maior, com 6.7 polegadas.

A fluidez com que os gráficos são apresentados e a suavidade das transições são igualmente importantes no gaming, especialmente em jogos em que é necessário haver precisão, como jogos de tiro. O Galaxy A52 e o A72 trazem uma taxa de atualização de 90Hz. Já a versão 5G chega aos 120Hz.

Tendo em conta a quantidade de tempo que estamos a olhar para os nossos smartphones, os novos Galaxy A incluem um sistema de proteção dos olhos, que ajusta automaticamente a luminosidade e mantém a visualização mais confortável, sem deteriorar a qualidade da imagem.