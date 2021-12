A empresa tem 35 colaboradores e 60 produtores de conteúdo para as suas plataformas, espalhados pelo mundo inteiro, para responder aos vários projetos que a 7Graus em Portugal, em Espanha, no Brasil e na América Latina.

“Nós estamos constantemente a mudar, a tentar formas mais eficientes de fazer as coisas. Faz parte dos nossos valores de eficiência experimentarmos outras soluções, até porque nós estamos num ambiente que está em constante mudança. Aquilo que era a produção de conteúdos e o que era a internet quando a 7Graus surgiu, em 2005, não tem nada a ver com aquilo que é hoje em dia. E os desafios são cada vez mais e são constantes”, afirma Rui Marques.

Em termos de modelo de negócio, a 7Graus optou por não ter uma equipa comercial e focar-se exclusivamente no desenvolvimento dos seus produtos. O que faz é, com base na rentabilidade das audiências dos seus sites, disponibiliza o espaço para anunciantes dos mesmos a redes de publicidade que pagam um fee à 7Graus para os explorar.

“Eu destacaria talvez o Pensador, o nosso projeto mais antigo, que tem cerca de um milhão de visitas por dia. E é um site onde nós temos frases célebres de autores que todos nós conhecemos”, afirma o CEO da 7Graus. “Outro que eu destacaria seria o Toda a Matéria, um site de conteúdos de educação, muito focado para o mercado brasileiro, apesar de termos a sua versão em espanhol. E é um projeto também com mais de um milhão de visitas por dia. Realmente faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, quer os alunos que usam o site para estudarem, para atualizarem os seus conhecimentos, para se preparem para os exames e testes, mas também professores que estão à procura de material para as suas aulas”, conta Rui Marques.

“A 7Graus tem um propósito, uma missão, que é melhorar a vida das pessoas através do conteúdo que nós produzimos e distribuímos de forma gratuita”, diz o CEO da empresa, Rui Marques. “A grande diferença entre o conteúdo que nós produzimos e a Wikipedia, é que na Wikipedia o conteúdo é produzido pela comunidade. No caso da 7Graus são os nossos criadores de conteúdo que o fazem. Temos que ter autoridade sobre aquilo que estamos a escrever por isso vamos à procura de pessoas que são especialistas naquele assunto para que façam um conteúdo o mais fidedigno possível”, explica.

