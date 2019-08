A startup portuguesa Tonic App — que desenvolveu uma forma de os médicos conseguirem trocar dúvidas entre si de forma imediata e segura — angariou 3,5 milhões de euros numa ronda série A de investimento nacional e estrangeiro, co-liderada pela Vesalius Biocapital Partners (Luxemburgo) e pela Armilar Venture Partners (Portugal), juntando-se aos investidores Portugal Ventures e TheVentureCity.

Com este investimento, a empresa co-fundada e liderada por Daniela Seixas vai acelerar a sua expansão geográfica em três dos cinco maiores mercados de saúde Europeus: Espanha, França e Reino Unido. Para tal, a Tonic App está a recrutar. "Para acelerar o crescimento nos mercados europeus queremos que a equipa passe de oito para 18 pessoas", refere. "Procuramos pessoas para o desenvolvimento de software, para a área de marketing e para desenvolvimento de negócio", especifica. As candidaturas podem ser enviadas através do site.

“O mercado de saúde digital está a sofrer uma grande transformação e por isso este é o momento certo para uma rápida expansão geográfica. Os médicos utilizam cada vez mais plataformas digitais no seu trabalho. Por outro lado, os restantes players da saúde já entenderam o valor de terem como parceiro uma empresa, independente, que garanta o acesso a uma comunidade profissional já estabelecida”, afirma Daniela.

Com o objetivo de “facilitar o dia-a-dia dos médicos com recurso à tecnologia, dando-lhes mais tempo para o que é realmente essencial – os doentes”, a Tonic App desenvolveu já a sua plataforma mobile e atraiu mais de 30% dos médicos portugueses.

Guy Geldhof, managing partner do Fundo Vesalius Biocapital III, refere que “dada a rápida expansão e fragmentação do conhecimento, os médicos têm uma necessidade natural de comunicar com os seus colegas e de encontrar rapidamente os recursos de que precisam para o seu dia-a-dia de trabalho”, tendo a Tonic App demonstrado em Portugal “que consegue claramente satisfazer as necessidades dos clínicos”.

Da parte da Armilar Venture Partners, Duarte Mineiro garante que “a oportunidade de participar na Tonic App reúne um conjunto muito sólido de atributos face aos critérios de investimento” que têm definidos.

Já Rita Marques, CEO da Portugal Ventures (o primeiro investidor da Tonic App) refere têm assistido “com muito orgulho” ao crescimento da Tonic App, que “agora irá enfrentar o desafio da internacionalização”.

Recentemente, a startup entrou no mercado espanhol e conta também com parcerias internacionais para eventos médicos e prescrição eletrónica de medicamentos.

A Tonic App

A Tonic App é uma ferramenta digital de saúde destinada a ajudar a comunidade médica a diagnosticar e a tratar os seus doentes, ao reunir todos os recursos profissionais que aquela precisa para o seu dia-a-dia de trabalho numa única aplicação.

Criada no Porto em 2016 e uma spin-off da Universidade do Porto, a Tonic App foi co-fundada por Daniela Seixas, Andrew Barnes, Christophe de Kalbermatten e Dávid Borsós, colegas de MBA na IE Business School.

A 30 de dezembro de 2016 a startup assegurou o seu primeiro investimento de capital de risco com a Portugal Ventures. Recentemente, completou um programa de crescimento com a hispano-americana TheVentureCity em Madrid.

A Tonic App venceu múltiplos prémios, entre os quais o programa de inovação aberta da Novartis Techcare em 2017, o segundo prémio na competição de apps médicas da MEDICA, a maior feira de saúde do mundo, em 2018, e em 2019 o SaaStr Europa. Foi ainda nomeada pela revista Forbes como uma das 60 startups lideradas por mulheres que estão “a agitar a tecnologia pelo globo”.

Sobre a Tonic App, veja também o episódio exibido na SIC Notícias.