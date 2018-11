O investidor e ex-Shark Tank Tim Vieira volta a abrir as portas da sua garagem para em 12 episódios nos dar a conhecer 36 startups e as suas ideias de negócio. Ai está a nova série sobre empreendedorismo do SAPO 24.

O momento chegou, a garagem vai abrir. No Garage Pitch 901, Tim Vieira vai receber diariamente, de 8 a 23 de novembro, três startups que farão o seu pitch a três convidados especiais, de empreendedores a investidores, de figuras públicas a business angels.

O novo programa sobre empreendedorismo terá o seu lançamento já na quinta-feira, 8 de novembro, na Web Summit, com a transmissão em direto de uma conversa que junta a jornalista Rute Sousa Vasco a Tim Vieira e convidados, no Facebook do SAPO24.

A partir das 12h acompanhe a emissão e se estiver pela Web Summit poderá assistir a um segmento do primeiro episódio no stand do SAPO, logo a seguir à emissão em direto no Facebook.