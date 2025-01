A plataforma que conecta pessoas a pintores de interiores certificados soma Portugal aos 10 países onde já operava. O objetivo é simplificar a ligação entre os portugueses e os pintores perdidos nas páginas amarelas.

No entanto, o preço depende da localização e da altura do ano, mas uma vez que é feito o orçamento e o trabalho começa “não há surpresas nem “extras” , garante Trubac.

O representante regional da startup checa destaca as semelhanças de Portugal e da República Checa: “Tal como no vosso país, nós também temos dificuldade em encontrar pessoas para trabalhos manuais”.

A Adam garante estar a trabalhar para adicionar novas profissões: “Queremos resolver qualquer problema que as pessoas tenham: problemas com eletricidade, ou até pinturas mais específicas”.

Em menos de quatro anos, a Adam já existe em 11 países , entre eles Portugal – onde os serviços estão disponíveis em Braga , no Porto , em Aveiro , em Lisboa e no Algarve.

