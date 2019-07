A aldeia de Castelo Rodrigo foi hoje palco da apresentação do projeto de colaboração entre a Altice Portugal e a Associação das Aldeias Históricas de Portugal com vista à expansão da rede de fibra ótica de última geração, bem como a disponibilização de Wi-Fi gratuito nas ruas.

As doze aldeias — Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso — ficarão com uma cobertura de fibra ótica superior a 95%, o que, segundo a Altice, significa uma "cobertura idêntica e nalguns casos até superior à da área metropolitana de Lisboa, do Porto ou de Braga".

Também segundo números divulgados pela operadora, são cerca de seis mil os lares e empresas que irão beneficiar diretamente deste investimento.

As Aldeias Históricas são um dos ex-libris do património português, sendo visitadas anualmente por milhares de pessoas de Portugal e do resto do mundo.

Para a empresa, este é "um projeto que vinca o pilar estratégico da empresa, o da portugalidade", sublinhando que as iniciativas anunciadas "vêm reforçar uma vez mais, a aposta da Altice Portugal no país, por meio do investimento e da inovação, pretendendo reduzir assimetrias regionais e garantir oportunidades iguais através da democratização do acesso às tecnologias".

O presidente das Aldeias Históricas de Portugal, António Robalo, disse que o investimento da Altice Portugal é importante para os turistas, para os residentes e "para a dinamização da atividade económica" dos territórios.

Referiu que a par da instalação de redes de wi-fi nas Aldeias Históricas teria de existir o trabalho de colocação da fibra ótica para "pendurar" a estratégia de eficiência coletiva e trabalhar a sustentabilidade e a eficiência.

Paulo Langrouva, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, disse que o investimento vai contribuir "para o desenvolvimento da qualidade de vida dos habitantes e dos visitantes".

(Nota: O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, propriedade da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., detida pelo Grupo Altice)