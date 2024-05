Na base do seu desempenho está o segmento da nuvem (‘cloud’), que está a capitalizar o apetite dos investidores pelos serviços de informática à distância e pela inteligência artificial (IA).

“A determinação das empresas na modernização das suas infraestruturas [informáticas] e na atração dos serviços de IA da AWS [Amazon Web Services] reaceleram a taxa de crescimento” da filial da nuvem, declarou Andy Jassy, o diretor da Amazon, citado no comunicado de divulgação dos resultados.

Acrescentou que a plataforma de venda também tinha contribuído para os desempenhos do grupo durante os primeiros três meses do ano, graças, na sua opinião, “aos preços baixos” e às “velocidades de entrega”.

A principal atividade da Amazon, o comércio eletrónico, “reencontrou a forma no final do ano 2023”, apontou Blake Droesch, da Emarketer.

“A empresa continua a colher os benefícios da sua estratégia de regionalização dos centros de tratamento das encomendas, com as entregas sempre mais rápidas, o que encanta os clientes”.

Para o analista, “isto permite continuar concorrencial face às novas ameaças que representam a Temu e a Shein”, as plataformas chinesas de preços baixos.

O grupo de Seattle acaba de anunciar que as suas velocidades de entrega aumentaram no início do ano.

“Em março, cerca de 60% das encomendas recebidas via Prime [assinatura paga dos serviços da Amazon] chegaram no próprio dia ou no dia seguinte nas 60 maiores cidades os EUA”, indicou a Amazon, no seu comunicado de hoje.

Mas os investidores saudaram sobretudo o crescimento da ‘cloud’, que representa o essencial dos lucros do conglomerado, e que a nova vaga de IA está em vias de alterar.

No primeiro trimestre, o AWS, o ramo de informática à distância da Amazon, obteve 25 mil milhões de dólares de lucro, com um crescimento de 17%, dos quais 9,4 mil milhões de dólares de resultados operacionais, indicador-chave de rentabilidade.

A aceleração do crescimento da AWS agradou a Wall Street, que não esperava tanto. A ação Amazon valorizava mais de dois por cento depois do fecho das operações.