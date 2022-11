A conversa com o The Next Big Idea (TNBI) ocorreu pouco depois de se apresentar no palco Central da Web Summit, com "Where the tech world meets Portugal".

Porque uma cimeira desta envergadura não acontece sem preparação à altura, Ana Figueiredo explicou ao TNBI como foi a logística tecnológica para este ano. De 50 quilómetros de cabo de fibra óptica a mais de 1600 antenas wifi, a Altice teve de preparar todo o espaço para possibilitar que 150 mil equipamentos se possam conectar de forma simultânea

"A infra estrutura que montamos e implementamos aqui cada ano para a Web Summit é extraordinária. Todos os anos excedemos a edição anterior", conta.