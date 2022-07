A Nissan está a apresentar o novo modelo da marca. A campanha teve início com dois eventos exclusivos, em Lisboa e no Porto, e vai ter continuidade com apresentações em primeira mão na rede de concessionários.

O ARIYA é o primeiro crossover 100% elétrico da Nissan e chega agora mercado português. Nos próximos dois meses, a marca tem veículos disponíveis nos seus stands distribuídos pelo país e que poderão ser experimentados por todos os interessados em mais de 15 localizações pelo país. O ARIYA tem até 533 quilómetros de autonomia e um carregamento rápido até 300 quilómetros em, aproximadamente 35 minutos. Conta com uma opção de escolha de duas baterias 63 kWh e 87 kWh e um sistema e-4ORCE que oferece a performance de um desportivo com o seu duplo motor e uma tecnologia exclusiva de tração às quatro rodas. Inovação e sustentabilidade são os conceitos que presidiram ao desenvolvimento deste modelo que foi apresentado a 5 de julho, em Lisboa e que contou com a presença de vários convidados e do embaixador da marca, o radialista Pedro Fernandes.







































Nas próximas semanas pode experimentar o Nissan ARIYA em vários concessionários de norte a sul do país onde é possível marcar uma reserva. Confira locais e datas. Concessionário: Confiauto Viana do Castelo - 26 de julho a 27 de julho

Vila do Conde - 28 de julho a 29 de julho

Braga - 30 de julho a 31 de julho Concessionário: Caetano Power, SA Lisboa-Sintra - 11 de agosto a 20 de agosto

Porto - 13 de julho a 16 de julho

Setúbal - 19 de julho a 23 de julho Concessionário: Entreposto Algarve Portimão - 26 de julho a 28 de julho

Faro - 29 de julho a 30 de julho Concessionário: Entreposto A. Fontes, S.A. Aveiro - 13 de julho a 14 de julho

Santa Maria da Feira - 15 de julho a 16 de julho Concessionário: JAPAUTOMOTIVE 3 Vila Real - 19 de julho a 20 de julho

Guimarães - 21 de julho a 23 de julho O que traz de novo o Nissan ARYIA O sistema de motor duplo e-4ORCE é a nova tecnologia para um SUV Nissan, oferecendo uma experiência de condução dinâmica que combina conforto e controlo com aceleração instantânea

Vem equipado com uma bateria de 63 kWh ou de 87 kWh.

A aceleração de 0-100 kph varia desde 7,6 segundos para o modelo de tração às rodas dianteiras de 87 kWh, a 5,7 segundos para o modelo de tração às quatro rodas de motor duplo e-4ORCE de 87 kWh

Existem três variações adicionais dependendo da versão. Concessionário: Ferreira Morais & Morais - Coimbra Datas: 2 de agosto a 6 de agosto Concessionário: Boutigest - Évora Datas: 9 de agosto a 15 de agosto Concessionário: SOVECO Viseu Datas: 9 de agosto a 13 de agosto