Disponível no Reino Unido e na Europa, este serviço visa os cerca de 20 milhões de utilizadores da aplicação e permite um reembolso de 4% do valor gasto (dependo do tipo de plano Revolut do utilizador).

A Revolut, popular entre quem viaja para fora do país, lançou no final da semana passada um novo serviço, chamado "homes", que possibilita o arrendamento temporário de casas para férias diretamente através da aplicação da fintech.

