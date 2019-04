Os primeiros seis municípios a integrar o projeto-piloto 100% Fibra hoje apresentado pela Altice Portugal são Vieira do Minho (Louredo e União das Freguesias de Ventosa e Cova), Cartaxo (Pontével, Vale da Pedra, União das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta), Beja (União das Freguesias de Beja), Sintra (Rio de Mouro), Seixal (Corroios) e Seia (Pinhanços, União das Freguesias de Santa Marinha e São Martinho).

"Este é o nosso caminho, o nosso compromisso com o país, provavelmente esta revolução digital é aquela em que Portugal estará mais bem preparada", afirmou o administrador tecnológico (CTO), Luís Alveirinho, na apresentação.

"Temos vindo a cobrir paulatinamente" o país com fibra ótica, sendo que atualmente existem 4,6 milhões de casas cobertas com fibra ótica da Altice Portugal, acrescentou, salientando que aquelas são "as primeiras 10 freguesias" a estarem completamente cobertas com aquela infraestrutura.

Na conferência, onde estiveram os autarcas dos municípios envolvidos e o presidente da Anafre - Associação Nacional de Freguesias, o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse sentir "orgulho" pela proximidade, que tem sido um "pilar-chave" da estratégia do grupo de telecomunicações, uma aposta da atual comissão executiva. O alargamento da fibra ótica, sublinhou, é "chave para coesão do território e competitividade"."Temos feito milhares de quilómetros no país para estarmos perto" dos autarcas, populações e empresas, acrescentou.

Alexandre Fonseca salientou a aposta na inovação e investimento, recordando que o grupo investiu 86 milhões de euros em inovação no ano passado.

Nestas primeiras 10 freguesias a totalidade dos serviços passarão a ser prestados sobre fibra a partir do final de junho. Ou seja, a Altice Portugal vai migrar os serviços de cobre para fibra. "Acreditamos que a fibra é o futuro, estamos a trabalhar para o Portugal do futuro", afirmou o CEO da operadora.

Alexandre Fonseca disse que ainda a migração dos serviços para a rede de fibra ótica "é voluntária" e no caso daquelas 10 freguesias a adesão "foi de 100%", salientando que serão garantidos serviços equivalentes aos de cobre, sem o cliente pagar mais por isso. "Há centenas de freguesias que se irão seguir", disse.

Para a migração dos serviços "temos de ter adesão dos nossos clientes porque há questões regulatórias que temos de cumprir", explicou Alexandre Fonseca.

Luís Alveirinho disse que em breve serão conhecidas as próximas 100 freguesias a serem alvo de implementação de 100% de fibra.

