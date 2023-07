PREFÁCIO

Num passado recente, poucas pessoas em Portugal acreditariam que um robô poderia responder a perguntas de forma natural. No entanto, com o avanço da tecnologia de machine learning e o acesso a grandes conjuntos de dados, o ChatGPT tornou-se uma realidade impressionante. É uma verdadeira maravilha da tecnologia moderna que oferece inúmeras possibilidades para melhorar a eficiência e a interação humana.

O ChatGPT é um modelo de linguagem natural desenvolvido pela OpenAI, uma empresa de pesquisa em Inteligência Artificial liderada por Elon Musk, Sam Altman e outros investidores proeminentes. Foi treinado com uma quantidade considerável de dados textuais, que lhe permitem responder a perguntas e executar tarefas em linguagem natural, de forma quase humana. Possui a capacidade de compreender o contexto e as nuances da língua, o que o torna um assistente virtual excecional.

O ChatGPT tem aplicações em diversos campos, desde o atendimento ao cliente à criação de Chatbots para empresas. É também utilizado em sistemas de tradução, processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala. Essas aplicações tornam o ChatGPT extremamente útil para empresas e indivíduos que procuram otimizar os seus processos e interações.

No entanto, o ChatGPT também apresenta desafios. Existem preocupações de que a sua capacidade de compreender a linguagem natural possa levar a preconceitos e exclusões, além de gerar desconfiança quanto à autenticidade do conteúdo gerado automaticamente.

É essencial que os utilizadores em Portugal adotem uma postura crítica e estejam conscientes destas limitações.

Este livro foi concebido especialmente para o público interessado em Inteligência Artificial, em linguagem natural e nas transformações tecnológicas em curso. Proporciona uma visão fascinante sobre o ChatGPT e oferece uma perspetiva sobre o futuro da tecnologia e como esta poderá melhorar as nossas vidas em Portugal e no mundo.

INTRODUÇÃO

Antes de mais, gostaria de me apresentar, o meu nome é Fabio Hirota, tenho 50 anos, sou casado e tenho duas filhas; sou engenheiro, sócio da IT Lab, uma empresa especializada em desenvolvimento de software e RPA (Robotic Process Automation) onde sou responsável por duas áreas, uma delas de Pesquisa e Desenvolvimento.

No final de 2022, quando o assunto ChatGPT se tornou viral, começámos a estudar a ferramenta, tal como milhares de outras empresas, procurando possíveis aplicações para o nosso negócio e para a utilização em soluções desenvolvidas por nós.

Parte das experiências iniciais destes estudos estão contidas neste livro e espero que sirvam de inspiração aos leitores, seja para uso pessoal ou para criar aplicações que ajudem as pessoas ou as empresas no seu dia-a-dia.

Não sou um escritor profissional (sou das ciências exatas, gosto de números), mas resolvi escrever este livro para mostrar o potencial e evolução da Inteligência Artificial e a forma como cada vez mais, como o próprio ChatGPT, seremos impactados por estas tecnologias. Como um modelo de linguagem, o ChatGPT é capaz de fornecer uma ampla variedade de funcionalidades, incluindo responder a perguntas, fornecer informações, gerar texto com base na entrada fornecida pelo utilizador, entre outras.

Algumas das funcionalidades mais comuns e utilizadas pelo ChatGPT são:

Gerar texto: o ChatGPT pode gerar texto com base na entrada fornecida pelo utilizador, como sugerir palavras e frases, completar uma frase ou parágrafo iniciado pelo utilizador, escrever resumos de notas e atas, escrever e analisar curriculum vitae, dar sugestões de textos para publicitação de produtos, criar uma história ou redação com base num tema fornecido, extrair palavras e informações de um texto, gerar receitas, criar planos de treino físico, criar poemas, entre outros;

Responder a perguntas: o ChatGPT é capaz de responder a perguntas sobre uma ampla variedade de tópicos, como ciência, tecnologia, história, cultura pop e muito mais. As perguntas podem variar de simples consultas de factos a questões mais complexas;

Apoio ao cliente: o ChatGPT é usado por muitas empresas para fornecer serviços de apoio ao cliente. O modelo pode responder a perguntas frequentes, oferecer informações sobre produtos ou serviços ou ajudar a solucionar problemas técnicos;

Entretenimento: o ChatGPT também pode ser usado para fins de entretenimento, como jogos de adivinhação, contar piadas, criação de histórias colaborativas e muito mais;

Programação: o ChatGPT pode desenvolver códigos de programação em diferentes linguagens, converter códigos de uma linguagem para outra, indicar erros em programas (correção de bugs), escrever guiões de programas a partir de solicitações coloquiais, explicar códigos, escrever instruções SQL (Structured Query Language, em tradução livre Linguagem de Consulta Estruturada) para extração de informações de um banco de dados, extrair informações de dados desestruturados, entre outras funções;

Ensinar idiomas: o ChatGPT pode ajudar os utilizadores a aprender idiomas, fornecendo traduções, correções gramaticais, sugestões de vocabulário etc.;

Apoiar pesquisas: o ChatGPT pode ser usado como uma ferramenta de pesquisa para fornecer informações sobre tópicos específicos, como definições, dados estatísticos, informações históricas, significados de siglas, entre outros.

Estas são apenas algumas das funcionalidades mais comuns do ChatGPT, mas a ferramenta pode ser usada de muitas outras formas, dependendo da finalidade e da necessidade do utilizador.

Neste livro, além de abordarmos as técnicas de criação de texto com base em linguagem natural, também apresentamos ferramentas que permitem criar imagens, vídeos e sons com base em pedidos feitos a ferramentas de Inteligência Artificial.

Durante a leitura deste livro, é recomendável que o leitor aceda ao ChatGPT (https://chat.openai.com/) e experimente por si mesmo as possibilidades que ele oferece.

1.

CHATGPT:

CRIAÇÃO E ANÁLISE DE TEXTO

No final de 2022, o ChatGPT, uma ferramenta de geração de texto baseada em Inteligência Artificial, ganhou destaque na Internet por produzir textos de alta qualidade e interagir com os utilizadores de forma quase humana.

Esta ferramenta foi desenvolvida pela OpenAI, um laboratório de pesquisa em Inteligência Artificial fundado no final de 2015 com o objetivo de estudar a IA de forma ética e segura, sem fins lucrativos.

Elon Musk é um dos fundadores da OpenAI, mas deixou a administração da empresa em 2018 para se concentrar em problemas relacionados com a Tesla e a SpaceX, empresas das quais é fundador e CEO. Também existia um conflito de interesses entre as empresas, já que ambas competiam pelos mesmos profissionais. A Tesla, em particular, tem investido fortemente em tecnologias de Inteligência Artificial, especialmente nos carros autónomos.

Embora a OpenAI seja uma organização sem fins lucrativos, é subsidiada pela OpenAI LP, uma empresa com fins lucrativos que recebeu aportes financeiros significativos da Microsoft, incluindo um investimento inicial de mil milhões de dólares e um segundo de cerca de 10 mil milhões de dólares, em 2020.

O texto acima foi o meu primeiro rascunho para o prefácio deste livro e levei algumas horas a recolher informações e a escrever aqueles quatro parágrafos. No entanto, uma vez que sou engenheiro e não tenho habilidade com as palavras, decidi utilizar o ChatGPT para criar uma versão aprimorada e mais adequada ao prefácio, especialmente voltada para os leitores de Portugal. O ChatGPT é uma ferramenta incrível de produção de texto baseada em Inteligência Artificial que pode ser usada para diversos fins, desde a criação de textos mais simples à produção de conteúdos complexos e técnicos.

Este é apenas um exemplo do potencial da tecnologia de IA aplicada à produção de texto. Espero que este livro possa ajudá-lo a explorar ainda mais as possibilidades e oportunidades oferecidas por esta incrível ferramenta. Pedi-lhe da seguinte forma para escrever o prefácio:

A habilidade do ChatGPT para interpretar solicitações feitas em linguagem natural é realmente impressionante, pois ele é capaz de entender perfeitamente o português, além do inglês e outras dezenas de linguagens para as quais foi treinado.

O mais interessante é que nem sempre a resposta do ChatGPT é exatamente o que foi solicitado, mas ainda assim é possível obter resultados satisfatórios. Por exemplo, quando lhe pedi que escrevesse um prefácio com dez parágrafos e recebi apenas três, simplesmente solicitei que ele refizesse o texto e o resultado melhorou.

Livro: "ChatGPT e Inteligência Artificial - Aplicações na era digital" Autor: Fábio Hirota Editora: Actual Data de Lançamento: 6 de julho de 2023 Preço: € 18,90

Isto ocorre porque o ChatGPT é capaz de entender o contexto da conversa e manter as suas respostas dentro do assunto inicial. Se iniciarmos uma conversa sobre o IRS ele trará diversas informações úteis e caso o leitor mencione «o Leão pode apanhar-me», a ferramenta assumirá que está a falar sobre os impostos e não sobre um animal, o que não impede que o utilizador possa mudar o tema da conversa a qualquer momento.

No final de janeiro de 2023, um autor chamado Ammaar Reshi «escreveu» um livro infantil com recurso ao ChatGPT, que inclusive gerou as ilustrações com Inteligência Artificial. Isto levantou questões interessantes sobre os direitos autorais e demonstrou o potencial prático da ferramenta.

Embora seja possível escrever um livro inteiro com a ajuda do ChatGPT, é importante lembrar que ele precisa de direções claras para produzir um conteúdo de qualidade. O livro que mencionei anteriormente foi criado com textos gerados pelo ChatGPT, mas certamente foi necessário um encaminhamento adequado para que o resultado fosse satisfatório.

1.1. Converter listas em texto por extenso

O ChatGPT é capaz de transformar itens de uma lista em texto por extenso, o que demonstra a sua incrível habilidade para processar informações e produzir um conteúdo claro e objetivo. Com essa função, é possível gerar textos que descrevam cada item de uma lista de forma clara e detalhada, facilitando a compreensão e a organização das informações. Esta é apenas uma das muitas habilidades que tornam o ChatGPT uma ferramenta tão poderosa e versátil.

Escrever por extenso

Fabio

– Engenheiro

– Formado pela FEI

– 50 anos de idade

– Pós-graduado pela FGV

– Tirou o curso «Innovation Of Products And Services: MIT’s Approach To Design Thinking», no MIT

– Sócio Fundador da IT Lab

– Responsável pela área de Pesquisa e Desenvolvimento

– Casado

– 2 filhas, 8 e 14 anos

– Joga Ténis

– Pratica Jiu-Jitsu

– Gosta de cozinhar

– Adora filmes e séries

1.2. Estruturar textos

A partir dos dados fornecidos, pedi-lhe que me criasse um CV “ChatGPT e Inteligência Artificial - Aplicações na era digital”