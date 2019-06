Trata-se de um projeto pioneiro patrocinado pelo Ministério Federal da Educação e Investigação da Alemanha, que usa métodos e técnicas conhecidas e que tem como objetivo garantir a sobrevivência da espécie, cujo último macho morreu em março do ano passado, não sem que antes tivesse sido colhido esperma, que foi conservado.

Os cientistas usaram a fertilização “in vitro” e transferiram com sucesso o primeiro embrião, uma “operação” que aconteceu no mês passado mas que só agora foi conhecida. No entanto o recetor teve de ser uma rinoceronte branco do sul, uma fêmea da mesma “família” já que as duas ainda vivas já não estão em idade de procriar.

A experiência permite por outro lado explorar a possibilidade de no futuro se recuperar toda a variedade genética do rinoceronte branco do norte a partir de células da pele da espécie.

“Temos dois objetivos. Um é a medicina reprodutiva, o processo de criação de um embrião em laboratório e em seguida produzir uma gravidez por transferência de embriões”, disse hoje Steven Seet, responsável da direção de projetos do Instituto Leibnitz de Zoologia.