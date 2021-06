Terminou a fase de candidaturas à 11ª edição do Concurso de Empreendedorismo Banco Montepio Acredita Portugal. Desta vez, concorreram cerca de 10 mil 620 projetos, focados em áreas como o empreendedorismo social, a tecnologia, a água, a mobilidade e à criação de cidades inteligentes, entre outras temáticas que têm em vista a inovação.

As candidaturas seguem agora para a fase de avaliação e seleção, através da plataforma Dreamshaper, na qual os autores das ideias terão responder a questões relacionadas com o seu modelo de negócio, plano de marketing e plano financeiro. Os candidatos terão ainda de integrar um programa de aceleração, coorganizado por Diogo Bhvan, CEO da Cron.Studio. É neste contexto de aprendizagem personalizada, que os concorrentes ganham a oportunidade de desenvolver capacidades essenciais para continuarem os seus projetos de forma autónoma e eficiente, tendo em conta as táticas de captação do investidor e questões de cariz jurídico, de marketing e de contabilidade, em suma: tudo aquilo que levar para a frente um negócio implica.

Para o Diretor de Inovação da Acredita Portugal, o número de inscrições justifica a importância do concurso. Fernando Fraga acrescenta ainda que “o futuro da Acredita Portugal passa por apoiar esta nova vaga de empreendedores e continuar a ser um estímulo que permite mesmo aos projetos mais simples terem apoio no arranque e desenvolver um novo conjunto de serviços ligados ao empreendedorismo que, em conjunto com as incubadoras, permitam aumentar ainda mais o sucesso das empresas portuguesas.”

Do lado do Montepio, o diretor da área da Economia Social e do Setor Público do banco esclarece que este concurso quer “garantir que as boas ideias e com potencial de negócio não ficam paradas à espera do fim da pandemia”. Fernando Amaro afirma mesmo que a missão é “contribuir para a solução de alguns problemas resultantes do contexto pandémico e, dessa forma, criar impacto social, fazer crescer a economia e combater o desemprego”.

O concurso, promovido pelo Banco Montepio e pela Associação Acredita, é, segundo os responsáveis, o maior em Portugal dos mais relevantes a nível mundial no ramo do empreendedorismo. Esta iniciativa já apoiou cerca de 100 mil projetos, que têm como objetivo potenciar o lançamento de ideias fora da caixa no mercado, mesmo em tempos de COVID-19.