Em segundo lugar ficou a equipa que criou as 3B GLOVES, luvas criadas a partir do desperdício alimentar que são biodegradáveis, biocompatíveis e com propriedades anti-bacterianas – uma alternativa à versão descartável dos hospitais.

Por fim, o terceiro lugar coube à MEDMO, que apresentou um software que permite, em contexto hospitalar, fazer uma monitorização objetiva da reabilitação física dos pacientes.

Os vencedores têm propinas pagas para um ano de estudos e lugares garantidos na European Innovation Academy, um programa de empreendedorismo reconhecido internacionalmente e que este ano acontece no mês de julho, em Cascais.

Foram também apresentados outros projetos com impacto nas áreas da saúde, ambiente e alimentação: de uma tecnologia que permite saber exatamente quando virá a menstruação, passando por um sistema que permite retirar a cortiça do sobreiro mecanicamente, e cápsulas solúveis de bebidas vegetais para levar no bolso.

O júri foi constituído por João Borga (Startup Portugal), José Sousa (Armilar Venture), Roberta Medina (Rock in Rio) e Ricardo Lima (Web Summit Portugal). Durante a sessão final estiveram ainda presentes representantes de empresas que se associaram ao evento, como a Jerónimo Martins e a Introsys. No total, mais de 70 empresas e entidades acompanharam e apoiaram o Programa de Empreendedorismo.