A "The Great Resignation" motivou uma luta pelo talento no mercado norte-americano e as empresas foram obrigadas a melhorar as suas condições de modo a acomodar os profissionais mais exigentes. Desde a oferta de melhores salários a horários flexíveis, a estabelecer recursos para que exista um melhor equilíbrio trabalho/vida pessoal. No entanto, onde é que se traça a linha do que é ou não razoável?

Esta questão surge depois de analisadas as respostas de uma nova sondagem encomendada pela Trusaic, tecnológica que ajuda as empresas a reduzir os seus riscos e estar com a papelada legal em ordem, e conduzida pela YouGov, que analisou e procurou saber quais são os benefícios mais invulgares que os trabalhadores gostariam de ver os patrões a disponibilizar no seu pacote de oferta.

Ao todo, a sondagem tinha 10 opções:

Licença de Recuperação Remunerada (Ressaca) Consultas gratuitas da higiene do sono/conta paga numa aplicação premium para dormir Licença por Separação Sessões grátis com um monge budista para meditar ou praticar mindfulness Idas grátis ao cabeleireiro para pintar o cabelo (para os mais de 30) Dias para fazer detox das redes sociais Licença por Compaixão Desportiva (para fazer o luto da derrota das equipas que os trabalhadores apoiam) Dias para fazer detox da "Perdição do Scroll" Subscrição de uma aplicação de encontros à escolha Licença por luto das plantas de casa Nenhuma das hipóteses

Os mais de 1,200 inquiridos na sondagem não se fizeram rogados e estabeleceram os seus caprichos — e assim se chegou à conclusão de que um ¼ votou a favor da "Licença de Recuperação Remunerada", também conhecida como "Licença por Ressaca", como privilégio de trabalho fantasioso predileto com 23% total das escolhas.

A higiene do sono parece ser outro dos benefícios que as pessoas procuram (21%) ao ficar num pertíssimo segundo lugar. A "Licença por Separação" encerrou o pódio das preferências com 17%. No entanto, em toda a justiça, refira-se que a maioria (41%) votou na 11.ª opção, que privilegiaria algo que não estava contemplado na lista de opções da sondagem.

Ainda assim, o que é que estas (estranhas) regalias de trabalho dizem sobre o mercado de trabalho atual? Segundo o estudo, demonstra que as pessoas estão mais exigentes e que as empresas vão de se adaptar e ter em conta pedidos pouco convencionais. Isto, se quiserem atrair e reter os melhores profissionais, primando pela diferenciação.