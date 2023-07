A imagem partilhada no dia 18 de junho, que diz apenas “pessoas que têm Twitter, mas nunca publicam nada”, e mostra um homem a fumar e a olhar para um vasto campo de pessoas que parecem estar a interagir umas com as outras, recebeu mais de 1,5 milhões de gostos e mais de 128.000 retweets em pouco menos de um mês, segundo a Revista Forbes.

Já este ano a cantora Rihanna fez uma publicação do seu filho de 1 ano, RZA, numa sessão de fotografias com a revista Vogue. Na altura teve 1,3 milhão de gostos, ficando em segundo lugar nos tweets com mais gostos.