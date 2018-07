Um startup japonesa está a desenvolver estrelas cadentes artificiais e os resultados estão prestes a ser vistos nos ceús de Hiroshima.

Os micro-satélites da ALE, startup com sede em Tóquio, estão quase desenvolvidos e em março de 2019 chegam ao Espaço com a ajuda de um foguetão da Agência Espacial Japonesa. Quando lá estiverem, vão ser capazes de libertar pequenas esferas que brilham de forma intensa na atmosfera, de forma a simular uma chuva de meteoritos.

Cada satélite pode transportar até 400 “estrelas”. Com uma fórmula química que permanece secreta, esta quantidade de “estrelas” é suficiente para 20 a 30 episódios de chuva de estrelas, podendo estes acontecer durante dois anos. Tudo está programado para que as esferas sejam projetadas no local certo, tendo em conta a velocidade e a direção para que possam proporcionar um bom espetáculo a quem pode vir a assistir.

“Estamos a olhar para todo o mundo, um vez que o nosso stock de estrelas cadentes vai estar no espaço e pode ser distribuído por qualquer país”, explicou Lena Okajima, CEO da ALE, segundo a AFP.

Uma segunda entrega de micro-satélites está prevista também para meados de março de 2019, através de um foguetão do setor privado. Contudo, a startup já está também a pensar numa outra possibilidade, embora ainda numa fase muito embrionária: reutilizar satélites já no Espaço, que não estejam em operação, para criar “estrelas cadentes gigantes”.

“Estamos a planear empurrar um satélite usado para uma órbita na atmosfera de forma a criar uma estrela cadente artificial gigante” referiu Ko Kamachi, engenheiro-chefe da ALE.

Este projeto é uma parceria da ALE com cientistas e engenheiros de universidades japonesas, com o Governo local e patrocinadores corporativos.

Apesar de serem lançados em 2019, os micro-satélites vão começar a orbitar a Terra em fevereiro de 2020, de forma a preparar a primeira chuva de estrelas artificial sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, durante a primavera. A cidade foi escolhida, diz a empresa, devido ao bom clima, paisagem e bens culturais.

