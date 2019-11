O alerta foi dado por um utilizador norte-americano e chegou via tweet. Joshua Maddux que descobriu o “bug”, apercebeu-se do erro quando estava a navegar pelo feed de notícias do Facebook e uma parte do ecrã disponibilizou imagens captadas pela câmara do telemóvel.

A utilização da câmara pode ver-se através de uma pequena barra que aparece do lado esquerdo do ecrã quando se abre uma foto na aplicação e se scroll.

O Facebook já reconheceu o problema e anunciou que está a corrigir falha — o que acontecerá em nova atualização da aplicação.

No Twitter, Guy Rosen, vice-presidente de Integridade do Facebook, explicou que "bug" resultou de um outro erro. “Foi inadvertidamente introduzido um bug que faz com que a aplicação navegue parcialmente pela câmara. Não temos provas de que as fotografias ou vídeos tenham sido transmitidos”, escreveu.

A imprensa especializada escreve que o problema parece ser um exclusivo do iOS 13.2.2, lançado na passada quinta-feira, e que, por essa razão, não afeta os dispositivos Android ou versões anteriores do sistema operativo da Apple.

O erro acontece apenas se o utilizador permitir, nas definições de privacidade, o acesso da app do Facebook à câmara do dispositivo móvel.