Como se já não bastasse dominar o mundo das plataformas de streaming, a Netflix tem agora uma ferramenta ao estilo do TikTok. Chama-se Fast Laughs e permite que os utilizadores vejam clips curtos de conteúdos da plataforma com foco no humor e na comédia. O The Verge chama-lhe mesmo "um clone do TikTok".

Os utilizadores da Fast Laughs podem depois enviar um clip para um amigo através do Whatsapp, Instagram, Snapchat e Twitter e adicionar o programa a uma watchlist. Ou, melhor ainda, começar a ver o episódio completo imediatamente. Por exemplo: imagine que está a ver um pequeno vídeo de "Big Mouth" e, depois da graçola, há uma opção que lhe permite ver todo um conjunto de piadas no episódio correspondente ao clip.

No último verão, a plataforma de streaming referenciou o TikTok como um dos principais rivais, por liderar o ranking de downloads nos EUA nos últimos 3 anos: em 2018, 2019, e 2020. No ano passado, a Netflix ficou apenas em décimo lugar (veja aqui a lista completa) e, por isso, não é uma surpresa que olhe para quem está acima de si como um concorrente. No entanto a ideia não é criar uma plataforma extra com mais conteúdo.

Esta é uma estratégia da Netflix para tirar proveito de uma funcionalidade que leve os seus mais de 200 milhões de subscritores a passar (ainda) mais tempo na plataforma, no meio da luta pela nossa atenção. No texto de apresentação da app, publicado na página da Netflix, pode ler-se a pergunta "Queres ver algo engraçado?". A pergunta serve de mote para apresentar a nova ferramenta, onde a Netflix promete uma série de conteúdos engraçados do seu "grande catálogo de comédia".

Para além da séries, como foi o caso da "Big Mouth", de que já falámos, a Fast Laughs tem ainda cenas de filmes, como "Muder Mustery", sitcoms, como "The Crew", e excertos de espetáculos de stand up comedy, de artistas como Kevin Hart ou Ali Wong.

Para já, a Fast Laughs ainda só está disponível para iOS, por isso, ainda só pode ser usada por donos de iPhone. No entanto, a Netflix promete que "em breve" vai testar esta funcionalidade em Androids. A nova ferramenta da plataforma de streaming também só está disponível em alguns países, de língua oficial inglesa, tais como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá ou a Austrália.