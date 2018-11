Buildtoo, EcoXperience e MOVTZ. Estas foram as ideias de negócio apresentadas em mais um Garage Pitch 901. A ouvi-las estiveram Alexandre Pinto — cofundador da iClio e Partner da Oxygen Capital —, Miguel Ribeiro Ferreira — chairman do Grupo Fonte Viva e jurado do Shark Tank — e Ricardo Martins Pereira — Jornalista e autor do blog O Arrumadinho. Tim Vieira, empresário lusodescendente e investidor na primeira edição do programa de empreendedorismo Shark Thank, recebeu os convidados na sua garagem.

As ideias Nome: Buildtoo Responsável: Hélder Loio A ideia: Buildtoo é um software de gestão de projetos de construção para gestores de projeto e investidores/proprietários, um sistema em cloud que dá acesso em tempo real à planificação da obra, a todos os orçamentos, aos documentos atualizados, a fotos, ao cronograma da obra, a mensagens em tempo real, à solicitação do licenciamento, a notificações e alterações ao cronograma automáticas, a um diário da obra no site, com acesso mobile. Segundo Hélder Loio, o Buildtoo já está traduzida em quatro línguas. Nome: EcoXperience Responsável: César Henriques A ideia: A EcoXperience procura oferecer soluções para a reciclagem viável de óleos alimentares usados e consequente transformação em detergentes líquidos. A fórmula inovadora EcoX democratiza a valorização de óleos em qualquer lar ou estabelecimento comercial, através de um processo de reciclagem rápido e seguro. Como resultado são gerados detergentes e sabões líquidos 100% biodegradáveis e com características de limpeza semelhantes às das marcas lideres de mercado. César refere que o produto pretende abranger três linhas no mercado: uma linha educacional, uma linha para o sistema doméstico e também para o sistema industrial. Nome: MOVTZ Responsável: Rui Sousa A ideia: Já pensou em comprar um carro elétrico mas desistiu da ideia por achar que depois não tem como carregá-lo? A MOVTZ quer acabar com esse problema: é uma solução de carregamentos de carros elétricos para estacionamentos privados, condomínios, escritórios e residências. Segundo Rui Sousa, a MOVTZ pode utilizar caixas de carregamento já presentes nos locais ou instalar o produto de raiz. Cada pessoa tem uma espécie de chave e, no fim, o pagamento do serviço aparece na conta de energia do utilizador.