Para este episódio do Garage Pitch 901 foram convidadas três startups: a Delox, a Fixando e a wash to go. A ouvir as ideias de negócio estiveram João Sabido — da EDP Inovação —, Franck Murlock — investidor — e Miguel Neiva — criador da ColorADD. Tim Vieira, empresário lusodescendente e investidor na primeira edição do programa de empreendedorismo Shark Thank, recebeu os convidados na sua garagem.

As ideias Nome: Delox Responsável: Fadhil Musa A ideia: A Delox é uma solução projetada para desenvolver uma nova geração de esterilizadores, pensada para combater todos os microorganismos e as infeções hospitalares através do aumento da eficiência da esterilização. Fadhil Musa realça que “em pleno século XXI o maior problema de saúde são as doenças infecciosas, causadas pela crescente ineficácia dos antibióticos, o que por sua vez aumenta a resistência dos microrganismos”, pelo que a Delox pode ajudar a resolver um problema que, em 2050, pode vir a matar mais do que o cancro. Nome: Fixando Responsável: David Cordeiro A ideia: Imagine estar a precisar de encontrar um profissional para um serviço específico e não saber onde procurar. A resposta pode estar na Fixando, uma plataforma de contratação de serviços que põe em contacto quem precisa de ajuda e os prestadores de serviços nas mais variadas áreas. Depois de pedida a proposta, vários orçamentos chegam até ao cliente, que escolhe o que lhe for mais conveniente. Segundo David Cordeiro, a Fixando pretende ser “um mini departamento comercial e de marketing dos pequenos empresários, ajudando-os a fazer crescer o seu negócio”. Nome: WashToGo Responsável: Valter Silva A ideia: Ter uma forma de lavar roupa onde quer que esteja, de forma rápida. Esta é a premissa da WashToGo, que criou pastilhas efervescentes que atuam na água durante 15 minutos, permitindo ter sempre por perto uma “lavandaria de bolso”. Valter Silva explica que as pastilhas têm quatro constituintes: detergente, amaciador, branqueador antibacteriano e fungicida. Com uma pastilha consegue-se lavar até quatro peças de roupa em apenas litro e meio de água, o que permite também poupar. Além disso, não é necessário voltar a passar a peça por água. Quer conhecer mais startups que passaram pela garagem do Tim? Siga aqui a primeira temporada do Garage Pitch 901 e conheça todas as ideias participantes.